«أركان» تعتزم توسيع قاعدة عملائها وتنويع مصادر الدخل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أركان لمواد البناء أمس، أنها أحرزت تقدماً كبيراً في جهودها الرامية لتعزيز حضور وحدتها التابعة «أنابيب»، العاملة في مجال تصنيع الأنابيب المتخصصة، في أسواق التصدير بمنطقة الشرق الأقصى ووسط أفريقيا.

ويتماشى هذا التقدم مع استراتيجية الشركة لرفع نسبة مساهمة صادراتها في إجمالي إيراداتها إلى 20% خلال السنوات القادمة وبالتالي توسيع قاعدة عملائها وتنويع مصادر دخلها.

وخلال عام 2017، وقعت الشركة عقوداً لتوريد أنابيب البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية (GRP) وأنابيب كلوريد متعدد الفينيل غير الملدّن (U-PVC) لمجموعة مهمة من مشاريع البنية التحتية البلدية لشريحة متنوعة من العملاء، وخصوصاً الوزارات الحكومية، في عدة أسواق تصديرية تشمل الفلبين وهونغ كونغ وأوغندا وتنزانيا، وزمبابوي، وموريشيوس.

وقال جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة «أركان»: «نواصل إحراز تقدم كبير في استراتيجيتنا الرامية لتعزيز حضور منتجاتنا دولياً، وقد نجحنا في كسب عملاء جدد في أسواق ناشئة مهمة بفضل تمكننا من تلبية المواصفات التقنية والتصنيعية الصارمة، كما أثبتنا بأننا مورد موثوق قادر على توفير المنتجات باستمرار.