«أركان» تعتزم توسيع قاعدة عملائها وتنويع مصادر الدخل

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أركان لمواد البناء أمس، أنها أحرزت تقدماً كبيراً في جهودها الرامية لتعزيز حضور وحدتها التابعة «أنابيب»، العاملة في مجال تصنيع الأنابيب المتخصصة، في أسواق التصدير بمنطقة الشرق الأقصى ووسط أفريقيا.
ويتماشى هذا التقدم مع استراتيجية الشركة لرفع نسبة مساهمة صادراتها في إجمالي إيراداتها إلى 20% خلال السنوات القادمة وبالتالي توسيع قاعدة عملائها وتنويع مصادر دخلها.
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وقال جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة «أركان»: «نواصل إحراز تقدم كبير في استراتيجيتنا الرامية لتعزيز حضور منتجاتنا دولياً، وقد نجحنا في كسب عملاء جدد في أسواق ناشئة مهمة بفضل تمكننا من تلبية المواصفات التقنية والتصنيعية الصارمة، كما أثبتنا بأننا مورد موثوق قادر على توفير المنتجات باستمرار.