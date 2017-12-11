«غرفة الشارقة» تنظم الملتقى التونسي لمصنعي المواد الغذائية

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، فعاليات «الملتقى التونسي لمصنّعي المواد الغذائية» الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الممثلية التجارية في القنصلية التونسية بدبي، بمشاركة أكثر من ستين شركة من جمهورية تونس متخصصة بإنتاج المواد الغذائية البيولوجية والعضوية.

ويهدف الملتقى الذي تستضيفه الغرفة في مقرها، إلى بحث فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار المتبادل بين مجتمع الأعمال المحلي في إمارة الشارقة وبين ونظرائهم في تونس في مجال صناعة وإنتاج وتجارة المواد الغذائية.

وحضر فعاليات الملتقى خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ولطفي بن عامر قنصل عام الجمهورية التونسية بدبي، وعبدالعزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في غرفة الشارقة، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العاملة في قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية على مستوى الدولة والإمارة.

وقال خالد بن بطي الهاجري في كلمته الافتتاحية، إن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص غرفة الشارقة على بناء أفضل علاقات التعاون بين مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة ومجتمع الأعمال التونسي، وذلك في إطار العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات والجمهورية التونسية وشعبيهما، وانسجاماً مع حرص إمارة الشارقة على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في تحقيق مزيد من النماء والتطور والازدهار والخير للدول العربية الشقيقة.

وأضاف خالد بن بطي تتطلع غرفة الشارقة من خلال هذا الحدث الذي تنظمه في إطار الجهود المشتركة المتواصلة منذ سنوات مع قنصلية الجمهورية التونسية بدبي، إلى تعزيز ورفع حجم التبادل التجاري بين الشارقة وتونس، وبناء أفضل الشراكات والحصول على وكالات وعقود التوزيع الحصرية، وغير ذلك من مجالات وأوجه التعاون البنّاء الذي يخدم مصالح رجال الأعمال والمستثمرين في كل من الشارقة وتونس.