«غرفة الشارقة» تنظم الملتقى التونسي لمصنعي المواد الغذائية

الشارقة (الاتحاد)
انطلقت في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، فعاليات «الملتقى التونسي لمصنّعي المواد الغذائية» الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الممثلية التجارية في القنصلية التونسية بدبي، بمشاركة أكثر من ستين شركة من جمهورية تونس متخصصة بإنتاج المواد الغذائية البيولوجية والعضوية.
ويهدف الملتقى الذي تستضيفه الغرفة في مقرها، إلى بحث فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار المتبادل بين مجتمع الأعمال المحلي في إمارة الشارقة وبين ونظرائهم في تونس في مجال صناعة وإنتاج وتجارة المواد الغذائية.
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وقال خالد بن بطي الهاجري في كلمته الافتتاحية، إن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص غرفة الشارقة على بناء أفضل علاقات التعاون بين مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة ومجتمع الأعمال التونسي، وذلك في إطار العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات والجمهورية التونسية وشعبيهما، وانسجاماً مع حرص إمارة الشارقة على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في تحقيق مزيد من النماء والتطور والازدهار والخير للدول العربية الشقيقة.
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