«دو» تطلق الاتصال الضوئي الذكي النصف الثاني من 2018

يوسف العربي (دبي)

تعتزم شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة»، «دو» إطلاق «الاتصال الضوئي الذكي»، (VLC-service) لنقل البيانات، للاستخدام التجاري خلال النصف الثاني من العام 2018.

وتوفر تكنولوجيا «الاتصال الضوئي الذكي» «VLC»، والتي تعد عاملاً متغيراً لاتصالات البيانات التي تستخدم الضوء المرئي لنقل البيانات، لمستخدمي الهواتف الذكية الوصول إلى المعلومات المرتبطة بالموقع وإلى المحتويات الترويجية المشتركة عبر شبكة شاملة من الأماكن التي تمت مشاركتها باستخدام تطبيقات هاتف متحرك واحد.

وقال جهاد طيارة نائب الرئيس لتطوير الأعمال والشراكات في «دو» في تصريحات أمس، إن الاتصالات الضوئية المرئية تتشابه مع تقنيات «لاي فاي»- تقنية الشبكات البصرية اللاسلكية التي تستخدم الضوء إلا أن الأولى أكثر ارتباطا بالموقع ولا تقتصر على توفر «واي فاي»، ما يسمح بنقل المعلومات إلى مواقع محددة.

وأضاف أن (VLC) تقنية تستخدم لنقل المعلومات المميزة عن طريق تحويل تركيبات الإضاءة في مكان ما «الإنارة» إلى تركيبات ذكية، تسمح للعملاء بأن يتم توجيه العملاء استنادا إلى موقعهم الجغرافي.