غرفة دبي تستعرض في أذربيجان مكانة الإمارة في ريادة الأعمال

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي عبر مكتبها التمثيلي في العاصمة الأذرية باكو مؤخراً فعالية لدعم ريادة الأعمال بين الجانبين، بحضور أكثر من 55 مشاركاً من طلاب الأكاديمية الدبلوماسية بأذربيجان، في إطار جهودها لتعريف مجتمعات الأعمال العالمية بفرص الأعمال المتوفرة في الإمارة، ودعم رواد الأعمال في المنطقة.

واستهدف اللقاء تعريف الطلاب والشباب في أذربيجان بمزايا تأسيس أعمال تجارية في دبي، إضافة إلى أن اللقاء كان منصة مثالية للترويج لدور الغرفة كمؤسسة داعمة ووجهة أساسية لرواد الأعمال.

وقال عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي خلال كلمته، إن دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة جزءاً رئيساً من استراتيجية الغرفة، مسلطاً الضوء على المبادرات النوعية الداعمة لرواد الأعمال التي أطلقتها الغرفة مثل برنامج تجار دبي ومنصة «دبي للمشاريع الناشئة» ومسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية. كما استعرض خان خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي الصناعية 2030.

وأضاف، أنه على مدار السنوات القليلة الماضية ارتفع عدد أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال في الدولة بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن دبي أصبحت اليوم مركزاً ووجهة إقليمية لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة لمن يرغبون في التوسع في المنطقة. ودعا خان الطلاب ورجال الأعمال في أذربيجان لزيارة دبي واستكشاف الفرص الجديدة المتاحة.

بدوره، أعرب فاريز إسماعيل زادة، نائب رئيس الأكاديمية الدبلوماسية بأذربيجان عن سعادته لاستضافة هذا اللقاء في مقر الأكاديمية، مشيراً إلى رغبة الأكاديمية بالتعاون مع جامعة دبي في مختلف المجالات الأكاديمية والمعرفية.