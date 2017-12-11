غرفة دبي تستعرض في أذربيجان مكانة الإمارة في ريادة الأعمال

دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي عبر مكتبها التمثيلي في العاصمة الأذرية باكو مؤخراً فعالية لدعم ريادة الأعمال بين الجانبين، بحضور أكثر من 55 مشاركاً من طلاب الأكاديمية الدبلوماسية بأذربيجان، في إطار جهودها لتعريف مجتمعات الأعمال العالمية بفرص الأعمال المتوفرة في الإمارة، ودعم رواد الأعمال في المنطقة.
واستهدف اللقاء تعريف الطلاب والشباب في أذربيجان بمزايا تأسيس أعمال تجارية في دبي، إضافة إلى أن اللقاء كان منصة مثالية للترويج لدور الغرفة كمؤسسة داعمة ووجهة أساسية لرواد الأعمال.
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وأضاف، أنه على مدار السنوات القليلة الماضية ارتفع عدد أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال في الدولة بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن دبي أصبحت اليوم مركزاً ووجهة إقليمية لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة لمن يرغبون في التوسع في المنطقة. ودعا خان الطلاب ورجال الأعمال في أذربيجان لزيارة دبي واستكشاف الفرص الجديدة المتاحة.
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