مؤشـر «ثقة الأعمـال» في دبي يقفز 10 نقاط

دبي (الاتحاد)

‬أظهرت ‬نتائج ‬مؤشر ‬ثقة ‬الأعمال ‬للربع ‬الثالث ‬من ال‬عام الجاري، ‬الصادر ‬عن ‬اقتصادية ‬دبي، ‬ارتفاعاً ‬في ‬التوقعات ‬الاقتصادية ‬لإمارة ‬دبي ‬بنهاية ‬2017، ‬حيث ‬قفز ‬المؤشر ‬10.8 ‬نقاط ‬ليبلغ ‬121.4 ‬نقطة ‬في ‬الربع ‬الثالث ‬من ‬العام ‬الجاري، ‬مقارنة ‬ب ‬110.6 ‬نقطة ‬في ‬الربع ‬الثاني ‬من ‬2017، ‬والمدفوعة ‬بارتفاع ‬الطلب ‬على ‬المنتجات.

‬وتعتبر ‬الشركات ‬الكبيرة ‬الأكثر ‬تفاؤلاً ‬مقارنة ‬بالشركات ‬الصغيرة ‬والمتوسطة ‬فيما ‬يخص ‬توقعات ‬الأعمال، ‬حيث ‬بلغت ‬نتائج ‬المؤشر ‬لديها ‬126.5 ‬نقطة ‬مقابل ‬113.8 ‬نقطة ‬للشركات ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬ويعتبر ‬قطاع ‬الخدمات ‬الأكثر ‬تفاؤلاً ‬بشأن ‬الأحجام ‬المتوقعة ‬في ‬الأعمال ‬في ‬الربع ‬الأخير ‬من ‬عام ‬2017، ‬يليه ‬قطاع ‬الصناعات ‬التحويلية.

وتشير الدراسة إلى أن توقعات الأعمال للربع الرابع من العام الجاري، ستكون أقوى من توقعات الربع الثالث، سواء من حيث الإيرادات والأرباح، فضلاً عن فرص العمل، وتوقعات الطلبات الجديدة والمشاريع، وزيادة الطلب على المنتجات، مدعومة بنمو عدد السياح خلال موسم الشتاء، وزيادة العملاء، وتزايد المشاريع الجديدة، وتوقعات ارتفاع أسعار البيع، إلى جانب الدعم الحكومي والاستعدادات لمعرض إكسبو دبي 2020.

وبحسب استطلاع المؤشر، أظهرت الشركات في الربع الثالث من العام الجاري، ثقتها بنتائج الربع الرابع من 2017، حيث بلغت نسبة الشركات التي تتوقع تحسناً في بيئة الأعمال نحو 48% في الربع الأخير من 2017 مقابل 39% للربع الثالث من العام نفسه. وعلى النحو ذاته، يرى 29% من المستطلعين أنه لا توجد عوائق أمام عملياتهم في الربع الرابع من عام 2017، كما تعتزم العديد من الشركات تقوية وتعزيز خططها الرامية لترقية وتطوير التكنولوجيا على المستويين الربعي والسنوي.