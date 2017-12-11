13مهندسة إماراتية يتدربن لتشغيل مصفاة الطويلة للألومينا

أبوظبي (الاتحاد)

أرسلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 13 مهندسة إماراتية يعملن لديها، إلى مصفاة شركة «معادن» للألومينا في المملكة العربية السعودية في إطار تحضيراتها الجارية لبدء تشغيل مصفاة الطويلة للألومينا التي تملكها في أبوظبي. وتدير شركة معادن في السعودية حالياً مصفاة الألومينا الوحيدة في الشرق الأوسط.

وستتولى 11 مهندسة من المتدربات الإشراف على عدد من الأعمال الهندسية الميكانيكية والتشغيلية في مصفاة الألومينا الجديدة في الإمارات، وانضمت إليهن مشرفة السلامة ومهندسة التصنيع الرشيق بعد نقلهما للمصفاة من مصانع الصهر التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم، واستمرت زيارة فريق المهندسات لمصفاة معادن لمدة يومين.

وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من مهندسي الإمارات العالمية للألمنيوم أرسلوا منذ بداية العام الجاري للعمل في مصفاة معادن لاكتساب الخبرة التشغيلية التي يحتاجونها، على التوازي مع عمليات إنشاء مصفاة الطويلة للألومينا، لكن الفريق الجديد يتمثل في أول فريق نسائي يشارك في برنامج التدريب.

وقال زاهر عبد الله الحبتري، نائب الرئيس التنفيذي، عمليات مصفاة الألومينا في الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعمل لدينا نحو 500 شخص للتحضير لبدء تشغيل مصفاة الطويلة للألومينا، بينهم العديد من المهندسين أصحاب الخبرة الطويلة الذين استقطبناهم من مصافي الألومينا حول العالم.