«طاقة المستقبل» ترسم خريطة الانتقال إلى اقتصاد مستدام

أبوظبي(الاتحاد)

تنطلق القمة العالمية لطاقة المستقبل، المنصة العالمية المعنية بتطوير قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، في الفترة من 15 إلى 18 يناير 2018.

وتقام الدورة الحادية عشرة من القمة التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث تستعرض وتناقش الحلول والابتكارات التي من شأنها أن تحدث تحول في طرق توليد الطاقة وتخزينها واستهلاكها في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 30 ألف شخص بينهم مستثمرين ورواد أعمال ومبتكرين وخبراء وصناع سياسات من 175 دولة.

وفي إطار مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في القمة، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار جهودنا لتحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071» ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، يسرنا أن نشارك مجدداً في القمة العالمية لطاقة المستقبل لنتمكن من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتسليط الضوء على جهودنا في مجال البحث والتطوير الرامية إلى ابتكار حلول مبتكرة ومستدامة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وتسريع الجهود المبذولة في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة حالياً.»