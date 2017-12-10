إخفاء جثة متوفٍ بجرعة مخدرات زائدة

دبي(الاتحاد)

اتهمت النيابة العامة في دبي، اليوم الأحد، ثلاثة طلاب خليجيين في التاسعة عشرة من أعمارهم بإخفاء جثة صديقهم في منطقة الهباب، وذلك بعد وفاته جراء حقنة مخدرات من قبل أحدهم.

وبيّنت النيابة العامة أن المتوفى كان في سيارته الشخصية ويتعاطى المخدرات برفقة أحد المتهمين بمنطقة الورقاء، ما أدى إلى وفاته بجرعة زائدة، الأمر الذي دفع المتهم إلى الاتصال بالمتهمين الآخرين لعدم معرفته بكيفية التصرف بالجثة.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين نقلوا المتوفى لإخفاء جريمة وفاته إلى منطقة الهباب وأوقفوا السيارة العائدة له ووضعوه في مقعد السائق، ثم أقدموا على تنظيف السيارة من الإبر المستخدمة في تعاطي المخدرات وغادروا المكان، لافتة إلى أن المتهمين أوقفوا السيارة خلف تلة رملية بحيث لا يستطيع أحد رؤيتها من الشارع العام إلا في حال دخوله إلى المنطقة الصحراوية.

وأفاد أحد ضباط جمع الأدلة بالتحقيقات بأن المتهمين كانوا يسعون إلى إخفاء سبب وملامح الجريمة وإخفاء تورطهم فيها.