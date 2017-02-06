نظام «قرار» لدعم تنفيذ خطة دبي 2021 يحصد جائزة «ستيفي»

دبي (وام)

حقق نظام «قرار» الذكي لدعم اتخاذ القرار - في سياق إدارة تنفيذ خطة دبي 2021 - الجائزة الذهبية لجوائز «ستيفي» العالمية، وذلك لكل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومركز دبي للإحصاء عن فئة أفضل فريق تقنية معلومات.

واحتفل فريق العمل المعني بتطوير وإدارة نظام «قرار» الذكي لدعم اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذ مؤشرات وبرامج خطة دبي 2021 بهذه المناسبة بمقر المجلس التنفيذي بأبراج الإمارات بحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء وعائشة عبدالله ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وطارق يوسف الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، بالإضافة إلى فريق العمل التقني من كلا الجهتين.

وأعرب عبدالله الشيباني عن فخره بما حققه فريق العمل التقني لنظام «قرار» وقال إنه ضمن الجهود المستمرة التي تتبناها حكومة دبي للالتزام بأفضل الممارسات العالمية تم تطوير نظام «قرار» بالتوازي مع إطلاق خطة دبي 2021 لضمان انسيابية تدفق المعلومات والمصادر التي من شأنها أن تدعم متخذي القرار من القيادة العليا لمتابعة البرامج والمبادرات الاستراتيجية التي تقوم بتنفيذها مختلف الجهات الحكومية، والاطلاع على نتائج مؤشرات الأداء والمقارنات المعيارية التي تتنافس إمارة دبي بتحقيقها والوصول بها إلى المراكز العليا في مختلف المجالات. وأضاف «إن تحقيق نظام«قرار» الجائزة الذهبية الذي يشرف على تطويره وتنفيذه فريق تقنية المعلومات لكل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومركز دبي للإحصاء هو تكريم وتقدير لما يقدمه فريق العمل لجهود تساهم في تكامل الوظائف التقنية التي يعتمد عليها متخذو القرار بحكومة دبي للاطلاع على مستويات الإنجاز المختلفة بشكل آني، الأمر الذي يتطلب متابعة مستمرة وحثيثة من الفريق للحفاظ على ديمومة بث النتائج وتوفرها بشكل دقيق وانسيابي.. ونحن بدورنا نشكر فريق العمل على هذه الجهود التي تساهم بلا شك في تحقيق رؤية الإمارة للتميز والريادة في مختلف المجالات». من جانبه، قدم عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء الشكر والتقدير لسعادة عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي ولفريق عمل الأمانة العامة على مستوى التعاون الدائم.. مشيدا بروح الفريق الواحد الملموسة دائما من فريق الأمانة العامة. وقال «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وفريقها الذي يعمل معنا دائما بروح الفريق الواحد.. ونحن فخورون بهذا الإنجاز العالمي وتفوق فريقنا التقني المشترك على نخبة من الفرق التقنية التابعة لكبريات مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على مستوى العالم». وأضاف «نلمس من فريق الأمانة العامة دائما شغف لامحدود في الإبداع والسعي للريادة وتحقيق أهداف غاية في الطموح..

ونحن بدورنا كجهة إحصاء رسمية دافعة للعمليات التنموية وداعمة لعمليات التخطيط وسن السياسات وصناعة القرار واستشراف المستقبل نؤمن بأهمية ذلك الدور..

وأننا يجب أن نرتقي دائما لطموح الجهات التي نقدم لها دعمنا الإحصائي ونوفر لها بيئة إحصاء عالية المستوى تمكنها من أداء عملياتها الاستراتيجية تلك على النحو الأمثل، إذ تحتل قمة أولوياتنا الاستراتيجية خطة دبي 2021 والتي تتكامل بطبيعة الحال مع الأجندة الوطنية ونسخر كل الجهود والإمكانيات لدعمها إحصائيا على النحو الأمثل». وتتكون منظومة نظام «قرار» من مجموعة من التقنيات والأدوات المتطورة والذكية التي تقوم بدورها بتوفير المعلومات والبيانات بشكل فوري لصناع القرار من أعضاء المجلس التنفيذي واللجان القطاعية لاتخاذ القرارات والتوصيات بشكل دقيق أثناء اجتماعاتهم الدورية وذلك للارتقاء بالعمل الحكومي في مختلف مراحله وعلى جميع أصعدته.

وتتيح منظومة «قرار» إمكانية التعريف بخطة دبي 2021 مع تفصيلها وتسلسلها على مستوى اللجان القطاعية التابعة للمجلس التنفيذي، والجهات الحكومية بشكل متوائم وبما يمكن المستخدم من استخراج تقارير الأداء المطلوبة بشكل آني وانسيابي.

وتعتبر منظومة «قرار» لدعم اتخاذ القرار من المنظومات الحكومية الأكثر حداثة على مستوى المنطقة، حيث تتضمن الأطر والعمليات والسياسات والأنظمة التي تؤدي إلى توفير المعلومات الاستراتيجية لمتخذي القرار في الوقت المناسب وبشكل فوري لضمان اتخاذ القرارات بدقة وفاعلية، كما تتضمن المنظومة آلية تغذية وإدارة وحوكمة البيانات الاستراتيجية لاجتماعات المجلس التنفيذي واللجان القطاعية التابعة له إضافة إلى توفير الأنظمة التقنية الذكية الداعمة لذلك.