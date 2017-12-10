الإمارات تدعو أميركا لمراجعة قرار القدس

القاهرة (وكالات)

دعا معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الولايات المتحدة، إلى مراجعة قرارها بشأن القدس. وقال معاليه في كلمة أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس، إن الإمارات تؤكد دعمها الكامل للتوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

وأضاف معاليه «نؤكد أن قرار واشنطن لن يغير الوضعية القانونية لمدينة القدس».

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دول العالم، للاعتراف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية عاصمة لها، وذلك رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال أبو الغيط، في مستهل اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالجامعة العربية، إن قرار ترامب «يدين» الدولة التي اتخذته والإدارة التي مررته. وأضاف أن القرار يثير تساؤلات حول دور واشنطن وسيطاً للسلام، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في العالم أجمع.