«أخبار الساعة»: القدس عربية شاء من شاء وأبى من أبى

أبوظبي (وام)
أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن تحركات العالم الذي انتفض من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه من أجل القدس المحتلة عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أثبتت ما هو ثابت تاريخياً ودينياً وقانونياً وأخلاقياً وإنسانياً بأن القدس عربية ولم تكن ولن تكون إلا كذلك شاء من شاء وأبى من أبى، وأن كل الحجج التي تساق لتبرير هذه الخطوة لم تعد تنطلي على أحد.
وقالت النشرة - الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس، تحت عنوان «العالم ينتفض من أجل القدس»، انتفض العالم من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، من أجل القدس المحتلة التي قرر ترامب وبجرة قلم أن تكون عاصمة لـ «إسرائيل»، متجاهلاً التحذيرات الدولية التي سبقت اتخاذه ذلك القرار المشؤوم، وضارباً عرض الحائط بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وحتى الالتزامات والاتفاقيات التي كانت واشنطن شريكة أو راعية لها والتي كلها تقر وتؤكد بصراحة وبشكل لا لبس به، أن القدس أرض محتلة.
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كما جاء اجتماع مجلس الأمن الدولي الطارئ الذي أجمع على رفض هذه الخطوة، ليؤكد مجدداً أن القدس أرض محتلة ولا يمكن أن يتقرر مصيرها بهذا الشكل وبهذه البساطة، وأن العالم لا يمكنه أن يقبل بمثل هذا الخرق الصارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، فلم يعد من المقبول لأي أحد أن يعطي ما لا يملك لمن لا يستحق، فعصر وعد بلفور الذي كان يسوده منطق القوة والمؤامرات ولى».
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وشددت على أن تبرير هذه الخطوة بأنها إقرار لأمر واقع هو الآخر غير مقبول، فلو سار هذا المنطق لتشوه كل شيء ولتغيرت الحقائق بكل بساطة، ولما كان هناك مبرر أصلاً لوجود قانون وشرعية دولية، ما دام منطق القوة وشريعة الغاب هما اللذان يحكمان، وهما اللذان يقرران مصائر الشعوب وممتلكاتها.
وأشارت إلى أن هذه التحركات التي عمت العالم، أكدت رفض مثل هذه التبريرات، وأظهرت أنه لا يوجد هناك قضية تحظى بمثل هذا الإجماع الدولي الرسمي والشعبي، كما هي قضية القدس، ليس لأنها فلسطينية أو عربية أو إسلامية، ولكن لأنها: أولاً، قضية عادلة بكل المقاييس القانونية والأخلاقية والإنسانية، وثانياً، تمثل رمزاً للسلام ليس فقط في المنطقة وإنما أيضاً في العالم أجمع.