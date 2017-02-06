محمد بن راشد: الإمارات توفر بيئة أعمال في مجتمع يتسم بالتنوع والتسامح

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي قبل ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، فريدريك سميث، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فيديكس» الأميركية المتخصصة في الشحن الجوي وخدمات البريد السريع حول العالم.

ورحب سموه برئيس المجموعة ومرافقيه، وأشاد بأنشطة المجموعة وعملياتها واستثماراتها في دولة الإمارات والمنطقة من خلال مقرها الإقليمي في دبي الذي يعمل بنشاط منذ نحو ربع قرن.

وأكد سموه دور «فيديكس» في توفير الخدمات السريعة لعملائها عبر مكتبها في دبي الذي يعمل فيه ما يزيد على ألف موظف، مؤكداً سموه توفير جميع التسهيلات الحكومية اللازمة للمجموعة من أجل مساعدتها على تطوير أنشطتها وزيادة عدد موظفيها وعائلاتهم في دبي ودولة الإمارات كي يعيشوا بأمان واستقرار في كنف مجتمع الإمارات المتنوع المتسامح الذي يحتضن مختلف جنسيات وثقافات العالم بحب ومودة واحترام.

إلى ذلك، أعرب سميث عن تقديره البالغ لما تحظى به مجموعته في دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، من دعم ومساعدة لوجستية، ما دفعها لمزيد من الأعمال التطويرية، وتوسيع عملياتها التشغيلية من خلال مقرها في دبي الذي يحاط بكل أنواع الرعاية والتسهيلات، وبحياة كريمة لموظفيه الذين يعبرون دوماً عن سعادتهم واستقرارهم المعيشي والعائلي في ظل قيم التسامح والمعاملة الإنسانية الطيبة التي يلاقونها من جميع شرائح المجتمع والجهات الحكومية ذات الصلة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة، رئيس مجموعة فيدكس، بالمستوى العالمي للبنية التحتية في دولة الإمارات، خاصة دبي التي تتمتع بتميز وخصوصية قل نظيرها بين مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحتى في العديد من دول العالم.

يذكر أن المجموعة تأسست في ولاية تينيسي الأميركية منذ العام 1971 وتنتشر مكاتبها في 195 دولة، ويصل عدد موظفيها حول العالم إلى قرابة نصف مليون شخص.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وديفيد برونتشيك الرئيس الرئيس التنفيذي «لفيديكس إكسبريس»، وديفيد كانينجهام الرئيس رئيس العمليات في المجموعة، وديفيد روس الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا للمجموعة.