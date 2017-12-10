محمد بن زايد: نأمل من «الإدارة الأميركية» التراجع عن قرار «القدس» وصياغة مبادئ سلام حقيقي يخدم الجميع

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، وفداً من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بوفد المعهد الذي يتكون من 50 باحثاً وخبيراً بشؤون المنطقة، متمنياً لهم زيارة موفقة وناجحة، وبحث سموه معهم القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتطويره بما يخدم المصالح المتبادلة.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمحة عامة عن سياسة الإمارات الخارجية، ورؤيتها للتطورات والأحداث الجارية في المنطقة.

وشملت القضايا التي تم طرحها في اللقاء، قرار الرئيس الأميركي الأخير بشأن القدس الشريف، والتداعيات الإقليمية والدولية على خلفية هذا القرار الأحادي المخالف لقرارات الشرعية الدولية.