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استقبل وفداً من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وبحث معه تعزيز التعاون

محمد بن زايد: نأمل من «الإدارة الأميركية» التراجع عن قرار «القدس» وصياغة مبادئ سلام حقيقي يخدم الجميع
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تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، وفداً من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بوفد المعهد الذي يتكون من 50 باحثاً وخبيراً بشؤون المنطقة، متمنياً لهم زيارة موفقة وناجحة، وبحث سموه معهم القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتطويره بما يخدم المصالح المتبادلة.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمحة عامة عن سياسة الإمارات الخارجية، ورؤيتها للتطورات والأحداث الجارية في المنطقة.

وشملت القضايا التي تم طرحها في اللقاء، قرار الرئيس الأميركي الأخير بشأن القدس الشريف، والتداعيات الإقليمية والدولية على خلفية هذا القرار الأحادي المخالف لقرارات الشرعية الدولية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه التأثيرات السلبية للقرار على مستقبل استقرار المنطقة، وعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيراً سموه إلى إمكانية أن تمثل هذه الخطوة طوق نجاة للجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة التي بدأت بخسارة قواعدها في المنطقة. ... المزيد
     
 

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