ملاحقة الذئاب المنفردة.. مهمة مستحيلة

أكد خبراء وجود إشكالية في القانون الدولي في التفريق بين الجريمة الجنائية والإرهابية تعرقل ملاحقة الذئاب المنفردة. وقال الدكتور مصطفى حمزة: «إن المشكلة الحقيقية في ملاحقة الذئاب المنفردة، أنه ليس هناك تعريف دولي محدد للإرهاب، فالجماعات التي تصنفها مصر جماعات إرهابية، لا تصنفها أميركا جماعة إرهابية، وهذه مشكلة كبيرة، وحتى الآن هناك إشكالية في القانون الدولي العام وفي العلوم السياسية حول تعريف الإرهاب. لكن في الدول التي تقع فيها ربما لا يعتبرونها، وهو ما يؤثر على مكافحة الإرهاب، فإذا لم يكن هناك تعريف واضح للإرهاب لا يمكن مكافحته، وإذا ما تم اعتبار قطر ودول أخرى ترعى الإرهاب في الشرق الأوسط كشريك استراتيجي، فكيف يمكن مكافحته؟. وبالتالي هناك إشكالية دولية في مواجهة الإرهاب، وهناك ازدواجية في بعض الدول الغربية التي تتعاون مع الدول المكافحة للإرهاب والدول الداعمة له، وهذا ما يؤخر القضاء عليه».

وقال «إنه لا توجد في أميركا مواد قانونية تصف الإرهاب كشكل جنائي، وهو يميز بين الجريمة الجنائية والجريمة السياسية والإرهابية، وهناك العديد من القوانين في دول أوروبية وعربية لديها الإشكالية نفسها، وحتى العنف مختلف عليه في القوانين الدولية ما بين عنف سياسي وعنف جنائي، وهي إشكالية قانونية تحتاج إلى إرادة سياسية دولية لتحديد من هو إرهابي ومن ليس إرهابياً، وكيف تتم محاسبته». وأضاف أنه يجب عدم التصديق أو الاعتراف بكل ما يعلنه تنظيم «داعش» الإرهابي، فمسؤوليته عن عملية بسبب هدف غير معلن مثل الممول لهذا التنظيم، فهو يحاول إيهام أعضاءه أنهم ينفقون في هذه العمليات، بالإضافة أنه يريد أن يزيد من شعبيته في هذه الدول ويرهبهم، ويشعرهم أنه قادر على تنفيذ عمليات كبيرة وبعض المترددين تجاه المترددين لحسم موقفهم والانضمام إليهم، فقد أسموا حادث الاعتداء في نيس غزوة «نيس» لتقوية موقفهم.

حتى تعريفات الإرهاب في الأمم المتحدة تتعارض مع تعريفات بعض الدول ومع جامعة الدول العربية، فهناك فوضى في هذه الجزئية، ربما لرغبة بعض الدول أن تصوغ قوانينها كما تشاء، وتحارب الجماعات التي تراها متطرفة دون تدخل من أحد. ورأى أنه على سبيل المثال في الدول العربية، مصر والسعودية تصنفان الإخوان جماعة إرهابية، بينما لا تصنفهم الدوحة كذلك، بل بالعكس تؤويهم، وتقدم لهم ملاذاً آمناً، وقد تفعل العديد من الدول اللعبة نفسها لمصالح شخصية واستخباراتية.

منبر التحريض.. آمن

وفي الوقت الذي تنجح فيه الوسائل الاستخباراتية التقليدية في إحباط مخططات كبيرة يتم تنسيقها من الخارج، فإن مسؤولين أمنيين اعتبروا أن هذا ليس كافياً لكشف هجمات الذئاب المنفردة المستلهمة من قبل مسلحي المنظمة. فقد أكد قادة أجهزة مكافحة الإرهاب في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا، الحاجة إلى تكثيف الجهود من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، للكشف عن التهديدات المحتملة بعد تزايد هجمات «الذئاب المنفردة» المتطرفة.