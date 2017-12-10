مقتل رجل أمن إيراني باشتباك مع مسلحين في خراسان

طهران (وكالات)

أعلن مسؤول أمني إيراني مقتل أحد أفراد الأمن الداخلي باشتباك مع مسلحين في محافظة خراسان الجنوبية شمال شرقي البلاد.

وقال العميد مجيد شجاع قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة خراسان الجنوبية، أمس إن قوات الأمن أمرت سائق سيارة كان بها مسلح مطلوب أمنياً، في الطريق إلى بلدة حيدر آباد قرب مدينة نبهندان بالمحافظة المحاذية لأفغانستان، لكنه لم يمتثل للأمر، وانطلق بالسيارة. وأضاف شجاع أنه عند مطاردة السيارة، بادر المسلح بإطلاق النار على قوات الأمن، ما أسفر عن إصابة 3 منهم، توفي أحدهم متأثراً بجراحه.

من جانب آخر، وصل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى طهران أمس، للدفع باتجاه الإفراج عن الإيرانية-البريطانية نازانين زاغاري-راتكليف المحكومة بالسجن 5 أعوام بتهمة التجسس، وسط اتهامات في بريطانيا بأن «زلة لسان» من جونسون، تسببت بتعقيد قضيتها.

وزيارة جونسون هي الأولى لدبلوماسي بريطاني رفيع المستوى منذ 2015، ومن المقرر أن يتناول خلالها الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع الدول الكبرى، والذي أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكوكاً حول مستقبله.