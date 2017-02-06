صقـر44: كرة اليد ليست مرتبطة بـ «سن اعتزال»

رضا سليم (دبي)

يعد أحمد صقر، لاعب فريق الوصل، أقدم لاعبي كرة اليد في الدولة، ويستحق لقب «عميد اللاعبين»، ورغم وجود عدد كبير من اللاعبين الكبار الذين تجاوزوا سن الـ44، فإن صقر هو الوحيد الذي يحتفظ بلقب الأقدم حتى الآن، وتوقع البعض أن يكون صقر في طريقه للاعتزال مع نهاية الموسم الماضي، إلا أن صاحب الخبرة الكبيرة والصولات والجولات في اللعبة رفض مغادرة الملعب، وأصر على استمرار مسيرته مع الفريق الوصلاوي من أجل عودة البطولات التي غابت عن قلعة الإمبراطور، خاصة أن درع الدوري غائب عن خزانة النادي منذ موسم 2009-2010.

«صقر الوصل» قاد فريقه هذا الموسم للفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وأعاده لمنصات التتويج، إلا أنه لا زال يحلم بعودة درع الدوري، ورغم أن فريقه يتربع على القمة فإنه يرفض ترشيح أي فريق للفوز بالدرع، مؤكداً أن البطولة لا زالت في الملعب ويستطيع أي فريق أن يلحق بالصدارة.

في البداية أكد قائد فريق الوصل أنه يفكر في الاعتزال نهاية الموسم المقبل، وقال: «لا زلت قادراً على العطاء في الملعب، طالما أنني ألعب مع فريقي في المباريات، وبشكل عام أرغب في الاستمرار مع فريقي لموسم آخر، وسيكون الأمر متروكاً لإدارة النادي في استمراري مع الفريق أو إعلان الاعتزال». وأضاف عميد اللاعبين المواطنين، أن الكبار في الدوري يملكون الخبرة واستمرار اللاعب في الملاعب ليس مرتبطاً بعامل السن بل بالعطاء داخل الملعب والاستمرار بالشكل المطلوب في الأداء، وأرى أن اللاعبين الكبار في أندية اليد يمثلون عامل الخبرة في ظل عدم وجود أجيال جديدة واعدة وقادمة على الطريق، لأن القاعدة في الأندية ضعيفة، وليست هناك بوادر لظهور أجيال تحمل لواء اللعبة.

وأكد صقر أن الامبراطور من الفرق الكبيرة في اللعبة، ودائماً ما يكون في دائرة المنافسة في كل البطولات، ولكن رغبتنا كبيرة في عودة البطولات، وكانت كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة محفزة لنا لمواصلة المسيرة في الدوري، إلا أن توقف الدوري حرمنا من تحقيق ذلك.