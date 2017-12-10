التشكيلة الوزارية الكويتية اليوم ونجل الأمير وزيراً للدفاع

الكويت (وكالات)

تعلن الكويت التشكيلة الوزارية اليوم، حسبما نقلت تقارير صحفية محلية عن مصادر رفيعة، مبينة أن الوزراء سيؤدون القسم أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، في اليوم نفسه، ومن ثمّ يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، يعلن خلاله الخطوط العريضة لبرنامج عمله للمرحلة المقبلة. وأكدت المصادر نفسها، أن التشكيل الحكومي الجديد يواجه تحديات كثيرة في المرحلة المقبلة، وعليه أن يتلاءم مع تطلعات وطموحات أعضاء مجلس الأمة في عمل وتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لوضع الأولويات المشتركة على سكة التنفيذ. وكشفت المصادر أن الحكومة الجديدة ستضم الشيخ ناصر صباح الأحمد نائباً أول ووزيراً للدفاع، والشيخ صباح الخالد نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية، والشيخ خالد الجراح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية، وأنس الصالح نائباً لرئيس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ونايف الحجرف وزيراً للمالية، وحامد كميخ وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي، والنائب السابق عادل الخرافي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

وأوضحت أن قائمة الوزراء المغادرين للتشكيل الوزاري الجديد، تضم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، ووزير الصحة جمال الحربي، ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، ووزير التربية محمد الفارس، وربما وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع. أما بالنسبة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، فقد أشارت المصادر إلى أن النقاش جارٍ لطرح حقائب جديدة لهما، وفي ضوء رغبتهما وقبولهما من عدمه بالتدوير، إما يقرران البقاء في الحكومة أو مغادرتها.

وفي شأن أمني آخر، نفت وزارة الداخلية الكويتية أمس، نفياً قاطعاً صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن العثور على كمية كبيرة من الأسلحة في منزل قيد الإنشاء بمنطقة فهد الأحمد. وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن الصور المتداولة للأسلحة المزعومة لا أساس لها من الصحة ولا سند لها من الواقع، وإنما هي مفبركة وتم عمل مونتاج لها. وأوضحت أن حقيقة الأمر هو العثور على مسدس قديم في منزل قيد الإنشاء منذ فترة، وتم تحريزه من قبل قطاع الأمن الجنائي قبل أسبوع.