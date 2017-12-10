«النواب» الليبي يبحث تعديل الاتفاق السياسي الثلاثاء

عواصم (وكالات)

دعا مجلس النواب الليبي، أمس إلى عقد جلسة بمقر المجلس بمدينة طبرق بعد غد الثلاثاء، لاتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ مقترح تعديل الاتفاق السياسي. ونبه المجلس في بيان رسمي تلقته «بوابة الوسط»، على الأعضاء بضرورة الحضور للجلسة المقرر انعقادها استيفاءً للاستحقاقات الملقاة على عاتق النواب.

وفي 21 نوفمبر الماضي، صوت «النواب» بغالبية أعضائه على الموافقة على الصيغة الموحدة لتعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، التي اقترحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

ويتألف النص من 14 مادة، بينها تشكيل مجلس الدولة من رئيس ونائبين. وذكر بيان المجلس، أن ذلك يأتي «بما يحقق توافقاً وطنياً ينهي حالة الانقسام الحالي وتداعياتها التي انعكست على حياة المواطن والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد».

من جهة أخرى، أكد المشاركون في الاجتماع الرابع لوفد الجيش الليبي المعني بعملية تنظيم المؤسسة العسكرية، والذي استضافته القاهرة بين 6 و9 ديسمبر الحالي، ضرورة استكمال الهيكل التنظيمى للقوات المسلحة الليبية، وذلك بتضمين التعديلات المطلوبة، واتفقوا على أن يكون الاجتماع المقبل لوضع الإجراءات والتدابير الخاصة بآلية تنفيذ تنظيم هيكلة المؤسسة العسكرية.