رسالة ترحيب



تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) قبل أن تنطلق مباراة الوداد المغربي مع باتشوكا مساء أمس، وجه معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لمونديال الأندية، رسالة ترحيب عبر الشاشة الكبيرة في استاد مدينة زايد الرياضية قال فيها: نرحب بالضيوف من كافة الأرجاء في هذا التوقيت الذي تعتبر فيه الإمارات موطن كرة القدم في العالم حالياً. ورحب الرميثي بالجماهير في المدرجات قائلاً: ندعوكم للاستمتاع بكرة القدم ونرحب بكم جميعا كونكم جزءا من الحدث. الجدير بالذكر أن التفاعل العالمي مع البطولة تزايد مع وصول ريال مدريد، وتحفز جريميو بطل أميركا اللاتينية للفوز بمباراته الأولى، والتي تؤهله لخوض المباراة النهائية.