الريال يجتاز إشبيلية بالـ5

مدريد (د ب أ)

يصل ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا إلى أبوظبي اليوم، استعداداً لبدء حملة الدفاع عن اللقب، عندما يستهل مشواره في «النسخة 14» لمونديال الأندية المقامة حالياً في ضيافة الإمارات، بمباراة نصف النهائي في الساعة التاسعة مساء بعد غد «الأربعاء»، باستاد مدينة زايد الرياضية.

ويعد بطل أوروبا بقيادة المدرب زين الدين زيدان وكتيبة العمالقة، من بينهم كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس ومارسيلو وتوني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش وإيسكو وكريم بنزيمة، مرشحاً فوق العادة، لمعانقة المجد في العاصمة أبوظبي، وبالتالي رفع الكأس للمرة الثالثة، ومعادلة الرقم القياسي لبرشلونة الإسباني، وسبق لـ«الملكي» أن تربع على قمة كأس العالم للأندية عامي 2014 و2016، على حساب سان لورينزو بهدفين، وكاشيما 4 - 2 على الترتيب.

اكتسح فريق ريال مدريد حامل اللقب ضيفه إشبيلية 5/‏صفر، في المرحلة الـ 15 من الدوري الإسباني، محققاً أكبر فوز له في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، وثاني أكبر فوز له على مستوى كل البطولات، بعدما اكتسح أبويل نيقوسيا القبرصي 6/‏صفر في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، في ليلة ارتبطت لدى الجماهير المدريدية بالخماسيات. حيث احتفل الريال بخماسية رونالدو الفائز بالكرة الذهبية للمرة الخامسة، قبل أيام، وقبل ساعات من سفره إلى أبوظبي بحثاً عن اللقب الخامس.

وسجل الريال فوزه التاسع هذا الموسم مقابل 4 تعادلات وهزيمتين، فيما خسر إشبيلية للمرة الخامسة مقابل 9 انتصارات وتعادل وحيد.