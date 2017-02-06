السدراني بطل «أبوظبي كلاسيك» للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس الأول منافسات بطولة أبوظبي «كلاسيك» للهواة للشطرنج، والتي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة في مقر النادي بالعاصمة أبوظبي.

وأسفرت نتائج المنافسات التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام عن فوز الناشئ أستاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني بلقب البطولة برصيد 6 نقاط ونصف، فيما تقاسم المركز الثاني ثلاثة لاعبين برصيد 6 نقاط وهم الهندي ساكيش بادنام والإماراتي أحمد الحف مواطنه سلطان الزعابي أما المركز الثالث فكان من نصيب عمران الحوسني برصيد خمس نقاط ونصف.

وحصل لاعبنا سلطان الدرمكي على جائزة أفضل ناشئ تحت 14 سنة، ولاعبنا محمد سعيد ليلي على جائزة نتيجة أفضل ناشئ تحت 12 سنة، واللاعب ارشيت فيمال من الهند على جائزة نتيجة أفضل ناشئ تحت 10 سنوات، واللاعب اليكس جورج من تركمانستان على جائزة نتيجة أفضل ناشئ تحت 8 سنوات وعلى صعيد فئة الإناث حصلت اللاعبة جيا شاه من الهند، على جائزة أفضل نتيجة لاعبة تحت 14 سنة، واللاعبة اريا اجاي من الهند على جائزة أفضل نتيجة لاعبة تحت 12 سنة، واللاعبة حور الشحي من الإمارات على جائزة أفضل نتيجة لاعبة تحت 10 سنوات، واللاعبة روضة السركال من الإمارات على جائزة أفضل نتيجة لاعبة تحت 8 سنوات.

وأقيم حفل توزيع الجوائز بمقر نادي أبوظبي للشطرنج بحضور أعضاء مجلس إدارة الشطرنج عبد الله عبد الرحمن رئيس الجهاز الفني ومهدي عبد الرحيم الأمين العام المساعد وطارق محمد الخوري نائب رئيس الجهاز الفني.

بدأ حفل الختام بكلمة شكر من سعيد أحمد الخوري عضو الجهاز الفني بنادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتواجدهم في النسخة الأولى من البطولة وكذلك شكر بكلمته العاملين بالبطولة كافة من حكام ومشرفين وفنين والذين لم يدخروا جهداً في سبيل نجاح انطلاقة البطولة.

وأشاد بتجاوب أندية الدولة التي شاركت وكان لها الأثر في الارتقاء وبعدها قام السادة أعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد بتوزيع الجوائز على الفائزين.​