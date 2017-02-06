السدراني بطل «أبوظبي كلاسيك» للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت مساء أمس الأول منافسات بطولة أبوظبي «كلاسيك» للهواة للشطرنج، والتي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة في مقر النادي بالعاصمة أبوظبي.
وأسفرت نتائج المنافسات التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام عن فوز الناشئ أستاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني بلقب البطولة برصيد 6 نقاط ونصف، فيما تقاسم المركز الثاني ثلاثة لاعبين برصيد 6 نقاط وهم الهندي ساكيش بادنام والإماراتي أحمد الحف مواطنه سلطان الزعابي أما المركز الثالث فكان من نصيب عمران الحوسني برصيد خمس نقاط ونصف.
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وأقيم حفل توزيع الجوائز بمقر نادي أبوظبي للشطرنج بحضور أعضاء مجلس إدارة الشطرنج عبد الله عبد الرحمن رئيس الجهاز الفني ومهدي عبد الرحيم الأمين العام المساعد وطارق محمد الخوري نائب رئيس الجهاز الفني.
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وأشاد بتجاوب أندية الدولة التي شاركت وكان لها الأثر في الارتقاء وبعدها قام السادة أعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد بتوزيع الجوائز على الفائزين.