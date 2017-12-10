بلدية أبوظبي تبدأ تخصيص 2310 أراض سكنية للمواطنين

أبوظبي (الاتحاد)
بدأت بلدية مدينة أبوظبي عملية التخصيص الإلكتروني لـ 2310 قطع أرض سكنية في أبوظبي للمواطنين المدرجين ضمن المرسوم السامي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واستجابة لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي.ونوهت البلدية بأنها وانطلاقا من حرصها على إسعاد متعامليها وتوفير الجهد والوقت عليهم، ستقوم خلال عشرة أيام عمل من الآن بإخطار المدرجين ضمن قائمة المرسوم بالانتهاء من التخصيص.
ودعت البلدية المواطنات والمواطنين الكرام المدرجين ضمن قائمة مرسوم تخصيص الأراضي والراغبين في الحصول على مخطط الأرض أو سند الملكية تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة أبوظبي&rlm (dmat.abudhabi.ae)، وستقوم البلدية على الفور بتنفيذ طلباتهم إلكترونيا، وأعرب سيف بدر القبيسي المدير العام للبلدية في هذه المناسبة عن امتنانه وشكره لقيادتنا الحكيمة التي تحرص على تقديم كل ما من شأنه توفير شروط الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات، ويرسخ قيم الحياة السعيدة والكريمة.&rlm
|
وتابع بالقول: «لقد أنعم الله على الإمارات بقادة يبذلون الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الشعب وإعلاء شأنه، والارتقاء بجميع متطلبات حياته، وتوفير مقومات نهوضه وتقدمه، وتأتي هذه الأوامر السامية بتخصيص الأراضي السكنية والبيوت متزامنة مع احتفالاتنا باليوم الوطني المجيد، لتتضاعف فرحة أبناء الإمارات، وتعم البهجة والسعادة أرجاء الوطن، الأمر الذي يؤكد أن دولة الاتحاد مستمرة في نهج التمكين والاستقرار، وتسعى بكل إيمان نحو ترسيخ قيم الاتحاد ومبادئه وأهدافه التي يأتي في مقدمتها حياة المواطنين وحاضرهم ومستقبلهم».
|