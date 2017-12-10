بلدية أبوظبي تبدأ تخصيص 2310 أراض سكنية للمواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت ‬بلدية ‬مدينة ‬أبوظبي ‬عملية ‬التخصيص ‬الإلكتروني ‬لـ ‬2310 ‬قطع ‬أرض ‬سكنية ‬في ‬أبوظبي ‬للمواطنين ‬المدرجين ‬ضمن ‬المرسوم ‬السامي، ‬وذلك تنفيذًا ‬لتوجيهات ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬خليفة ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬رئيس ‬الدولة، ‬حفظه ‬الله، ‬واستجابة ‬لأوامر ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬ولي ‬عهد ‬أبوظبي ‬نائب ‬القائد ‬الأعلى ‬للقوات ‬المسلحة ‬رئيس ‬المجلس ‬التنفيذي.ونوهت البلدية بأنها وانطلاقا من حرصها على إسعاد متعامليها وتوفير الجهد والوقت عليهم، ستقوم خلال عشرة أيام عمل من الآن بإخطار المدرجين ضمن قائمة المرسوم بالانتهاء من التخصيص.

ودعت البلدية المواطنات والمواطنين الكرام المدرجين ضمن قائمة مرسوم تخصيص الأراضي والراغبين في الحصول على مخطط الأرض أو سند الملكية تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة أبوظبي&rlm‭ (‬dmat.abudhabi.ae‭)‬، ‬وستقوم ‬البلدية ‬على ‬الفور ‬بتنفيذ ‬طلباتهم ‬إلكترونيا، وأعرب سيف بدر القبيسي المدير العام للبلدية في هذه المناسبة عن امتنانه وشكره لقيادتنا الحكيمة التي تحرص على تقديم كل ما من شأنه توفير شروط الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات، ويرسخ قيم الحياة السعيدة والكريمة.&rlm‭

وأضاف بأن سلسلة العطاء من قيادتنا الحكيمة لا تنتهي بإذن الله، حيث إنها ماضية على النهج الذي غرسه فينا المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والذي يعلي من شأن المواطن، ويسعى إلى توفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطنين ما يسهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع بالقول: «لقد أنعم الله على الإمارات بقادة يبذلون الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الشعب وإعلاء شأنه، والارتقاء بجميع متطلبات حياته، وتوفير مقومات نهوضه وتقدمه، وتأتي هذه الأوامر السامية بتخصيص الأراضي السكنية والبيوت متزامنة مع احتفالاتنا باليوم الوطني المجيد، لتتضاعف فرحة أبناء الإمارات، وتعم البهجة والسعادة أرجاء الوطن، الأمر الذي يؤكد أن دولة الاتحاد مستمرة في نهج التمكين والاستقرار، وتسعى بكل إيمان نحو ترسيخ قيم الاتحاد ومبادئه وأهدافه التي يأتي في مقدمتها حياة المواطنين وحاضرهم ومستقبلهم».

وقد أكدت بلدية مدينة أبوظبي على صعيد الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن أنها بدأت بالفعل في عملية تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين إلكترونيا، مشيرة إلى أنه لا حاجة لحضور المواطنين والمواطنات إلى مقرات البلدية لإتمام عملية التخصيص.كما أكدت البلدية أن اعتماد نظام التخصيص الإلكتروني يندرج ضمن مساعي دائرة التخطيط العمراني والبلديات &ndash بلدية مدينة أبوظبي لتحقيق نقلة نوعية في مشروع التحول الرقمي للخدمات، بهدف إسعاد المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، والحصول على الخدمات بأسهل الطرق وأكثرها فاعلية.