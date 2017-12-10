محمد حسن (العين)

حققت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ثنائية في الحفل الثاني لسباقات مضمار العين للفروسية والرماية والجولف، فيما تألقت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وحققت ثنائية أيضاً عبر الجواد «عجاج» الفائز بلقب الشوط الخامس الرئيسي، و«رماس» في الشوط السابع والختامي على لقب الصاروج.

وجاء الفوز الأول لخيول صاحب السمو رئيس الدولة، عبر المهر «زاهي»، في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر المخصص للخيول العربية، على لقب سباق «المسعودي» البالغ جائزته المالية 70 ألف درهم، وتفوق «زاهي» بإشراف إريك لمارتنيل، وقيادة تاج اوشيه بفارق 3,25 طول عن «مراري دي فوست» بقيادة شين ديفز، وسجل البطل زمنا قدره دقيقة 2:11:49 دقيقة.

وحقق الجواد «آر بي جرايند» الفوز الثاني لخيول صاحب السمو رئيس الدولة في الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب «الخبيصي» المخصص للخيول العربية، والبالغ جائزته المالية 80 ألف درهم، ومنح الجواد فارسه تاج اوشيه الفوز الثالث (هاتريك) خلال الحفل، والثاني للمدرب إريك لمارتنيل، وتفوق بفارق 1,25 طول عن «ايه اف متغطرس» وسجل البطل زمناً قدره 1:56:79 دقيقة.

وحققت خيول ياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إنجازها الأول عبر الجواد «عجاج» بإشراف سيف الدين ديب وبقيادة ريتشارد مولن (ثنائية)، في سباق الجيمي لمسافة 1800 متر.