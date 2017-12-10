كايو: وضع صورتي على جدار النادي طموحي الأكبر

دبي (الاتحاد)

عبر البرازيلي كايو كانيدو لاعب الوصل عن رغبته الكبيرة في إكمال فريقه المشوار الناجح الذي قدمه خلال الدور الأول لدوري الخليج العربي، وتوج بلقب بطولة الشتاء، متمنيا أن ينجح الفهود في الفوز بدرع الدوري حتى توضع صورته على جدار النادي مع الأبطال السابقين الذين حققوا ألقاب بطولات لقلعة الفهود.وأضاف بأن الوصل فريق كبير، ويملك تاريخا مليئا بالنجاحات لذلك فإن المنافسة على لقب الدوري أمر طبيعي، خاصة في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها النادي. وأكد أن اللاعبين يعرفون المسؤولية المنوطة بعهدتهم منذ البداية، ودخلوا الموسم بروح البطولة، وسيواصلون العمل بجدية من أجل إكمال المشوار بثبات.كما شدد أيضا على أن أقدام الوصل لا زالت على الأرض، حيث يعرف الفريق جيدا صعوبة المرحلة المقبلة، والتي تحتاج إلى تركيز عال وجهد مضاعف، والدور الثاني سيشهد تنافسا قويا سواء بالنسبة للأندية التي تنافس على اللقب أو التي تبحث عن مشاركة آسيوية، أو التي تصارع من أجل الابتعاد عن مراكز الخطر، لذلك يجب أن يكون التركيز سلاح اللاعبين في مختلف المباريات للحفاظ على نفس المسيرة الإيجابية.

أما فيما يتعلق بأهمية لقب بطولة الشتاء، فعبر كايو عن سعادته الكبيرة بالتتويج، مؤكدا أن فرقة الفهود تستحق اللقب، بفضل المستوى والأداء الذي قدمه طوال الدور الأول. وأضاف أن الأصفر كان قادرا على جمع المزيد من النقاط لولا التعثر أمام حتا وعجمان، وخسارة 4 نقاط مهمة. وكشف أن لاعبي الوصل دخلوا المباراة برغبة كبيرة في الفوز وحسم النقاط الثلاث، خاصة بعد أن عرفوا بفوز العين على الظفرة، مما حفز الفريق لتقديم عرض قوي حتى يحافظ على صدارة الدوري، مشيرا إلى أن الفهود لعبوا بتنظيم جيد، وتماسك كبير وحققوا هدفهم بالفوز والتتوج ببطولة الشتاء.

وعن أهمية هذا اللقب في مشوار المنافسة على بطولة الدوري، قال كايو:«أقدامنا لا تزال على الأرض، لأن ما تحقق في الدور الأول مجرد حافز معنوي للفريق حتى يواصل مشواره بثبات، ويحقق الأفضل في المرحلة المقبلة».