الجمارك الصينية تصادر 360 كيلو جراماً من العاج المهرب

ناننينج (د ب أ)

صادرت سلطات الجمارك في منطقة قوانجشي التي تخضع لحكم ذاتي، أقصى جنوب الصين أكثر من 360 كيلوجراما من العاج المهرب من أفريقيا، واحتجزت ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وأشارت الوكالة إلى شحن أنياب الفيلة، البالغ عددها 165 نابا وتزيد قيمتها على 29 مليون يوان (4.4 مليون دولار)، بشكل غير قانوني إلى مدينة بينجشيانج على الحدود الصينية الفيتنامية ليلة 13 نوفمبر الماضي. وتتعقب الجمارك الصينية عمليات تهريب العاج، المدرج ضمن معاهدة التجارة الدولية لأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

وفي عام 2016، تراجعت كمية العاج المهربة التي تمت مصادرتها في الصين بواقع 80٪ مقارنة بفترة الذروة التي بلغتها خلال الأعوام السابقة. وينص القانون الصيني على أن تهريب منتجات حيوانية ثمينة تزيد قيمتها على مليون يوان قد يفضي إلى عقوبة بالسجن لأكثر من عشر سنوات أو السجن مدى الحياة.

ومن المقرر أن توقف الصين المعالجات التجارية للعاج ومبيعاته بحلول نهاية العام الجاري.