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عقبات تعترض المفاوضات الأوروبية - البريطانية بشأن «بريكست»
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تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017

بروكسل (أ ف ب)

على الرغم من توصل بريطانيا يوم الجمعة إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي حول شروط الخروج من التكتل، لا تزال عقبات كبيرة تعترض توصل الطرفين إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية ومستقبل العلاقات التجارية بعد أقل من سنة. وحذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، من أن «التحدي الأصعب لا يزال أمامنا»، لأن الانفصال صعب، لكن الأصعب هو الانفصال وبناء علاقة جديدة. وقال توسك «أمامنا عمليا أقل من عام».

ويريد الاتحاد الأوروبي أن تكون النسخة النهائية من اتفاق الخروج الكامل من الاتحاد الأوروبي جاهزة بحلول أكتوبر 2018 من أجل إعطاء الحكومة البريطانية والبرلمان الأوروبي الوقت الكافي للمصادقة على الاتفاق. وتخرج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019.

وتتعدد التحديات التي تواجه الطرفين في المفاوضات الجارية حالياً. ويتعين على قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في قمة في بروكسل في 14 و15 ديسمبر الجاري، المصادقة على ما أعلنه المفاوضون الأوروبيون بشأن تحقيق «تقدم كاف» في مفاوضات الخروج من الاتحاد من أجل السماح ببدء المرحلة الثانية من المفاوضات حول المرحلة الانتقالية والعلاقات التجارية المستقبلية.

وتوج الطرفان ستة أشهر من المحادثات الحادة والشاقة بالتوصل يوم الجمعة إلى اتفاق حول الحدود الأيرلندية، وفاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا وحقوق البريطانيين في دول التكتل. كما سيتعين على القادة الأوروبيين المصادقة على تسعة مبادئ توجيهية أبلغهم بها توسك.

وتفرض هذه الشروط على بريطانيا، في المرحلة الانتقالية، احترام القوانين الأوروبية الحالية وأية قوانين جديدة أخرى، والالتزامات المتعلقة بالميزانية، والإشراف القضائي الأوروبي. وأشار توسك إلى مطالبة بريطانيا بمرحلة انتقالية تمتد لسنتين من أجل طمأنة مواطنيها وقطاع الأعمال. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، إن المفاوضات حول المرحلة الانتقالية يمكن أن تبدأ مطلع العام المقبل، إلا أنه أوضح أن المفاوضات حول مستقبل العلاقات ستبدأ «في وقت لاحق». ... المزيد
     
 

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