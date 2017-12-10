شهادات إنجاز لـ10 شركات ناشئة في نمط «الحياة الإسلامي»

دبي (الاتحاد)

شهد اليوم الختامي للبرنامج التدريبي الأول من نوعه في المنطقة حول نمط الحياة الإسلامي منح شهادات تقدير لـ10 شركات ناشئة شاركت على مدار 5 أيام في فعاليات البرنامج وذلك في حفل خاص أقيم في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، أكبر حاضنة تقنية في الشرق الأوسط والمملوكة من سلطة واحة دبي للسيليكون.

وتعمل الشركات الناشئة المختارة في مختلف القطاعات بما فيها الإعلام، والتصميم، والتجارة الإلكترونية، والأجهزة والمعدات، والسفر، والتعليم، والصحة، والغذاء، والترفيه، والفن والأزياء. كما استهدف البرنامج التدريبي حول نمط الحياة الإسلامي الشركات الناشئة العاملة في مجال الفنون والثقافة الإسلامية، والهندسة المعمارية والتصميم الإسلامي، والسياحة العائلية، والأزياء المحافظة.

وفي اليوم الأول من البرنامج نظمت دبي للثقافة، الشريك الثقافي الرسمي للبرنامج، جولة للمشاركين في أحياء دبي القديمة وحي الشندغة التراثي. أما في اليوم الثاني، فأقام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي حفل تعارف في متحف الاتحاد للعاملين في قطاع نمط الحياة الإسلامي حيث أتيحت لممثلي الشركات الناشئة فرصة التواصل مع رواد أعمال في القطاع، والمبدعين، والمصممين، ومطوري تطبيقات محليين ودوليين، من أكثر من 4 بلدان و3 قارات.

كما شكل الحفل فرصة لممثلي مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي للتعرف على التحديات التي تواجه الشركات الناشئة.