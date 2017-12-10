10 إجراءات للشركات العقارية عززت مبيعات الوحدات السكنية بالمشاريع الجديدة

سيد الحجار (أبوظبي)

تتسابق شركات التطوير العقاري لاستكشاف وسائل وطرق جديدة لجذب العملاء لشراء الوحدات السكنية الجديدة، والترويج للمشاريع الجديدة، وأسهم تركيز شركات التطوير العقاري على عدة إجراءات ووسائل جديدة في استقطاب العملاء والمشترين، حيث شجعت خطط السداد المرنة كثيرا من العملاء على اتخاذ قرار شراء وحدات سكنية جديدة، كما اهتمت الشركات بتوقيع عقود تمويل مع عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الجديدة.

وبخلاف ذلك حرصت شركات عقارية على الإعلان عن عائد استثماري مضمون بالمشاريع، بل والتزمت شركات بضمان هذا العائد لاسيما ببعض مشاريع الشقق الفندقية.

واهتمت الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة بالإعلان بشكل مستمر عن تقدم معدلات الإنجاز بالمشاريع القائمة، لزيادة ثقة العملاء في المشاريع الجاري إنشاؤها، فضلا عن التأكيد والالتزام بتسليم المشروع وجاهزيته للسكن.

واستغلت الشركات التقدم التكنولوجي للتوسع في تصميم الصور والفيديوهات التخيلية بالجرافيك لإبهار العملاء والترويج للحياة بالمشاريع الجديدة بطريقة جذابة، فضلا عن التوسع في استخدام الخدمات الذكية بالمنازل.