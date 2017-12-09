الريال يتحدى إشبيلية لإنجاز المهمة المحلية

برشلونة (د ب أ)

يتطلع فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز على إشبيلية، عندما يستضيفه اليوم على ملعبه سانتياغو برنابيو في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى الريال لتحقيق الفوز في هذه المباراة، التي ستكون الأخيرة له قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث يتوجه إلى أبوظبي غداً الأحد، من أجل البقاء قريباً من برشلونة قبل أن يلتقيا في مباراة الكلاسيكو في 23 من الشهر الجاري. ويتفوق برشلونة، المتصدر، على ريال مدريد بفارق 8 نقاط، ويلتقي مع فياريال غداً، فيما يواجه فالنسيا صاحب المركز الثاني مع سلتا فيجو اليوم.

ويستضيف الريال منافسه التقليدي برشلونة يوم 23 ديسمبر المقبل في أول مباريات الكلاسيكو هذا الموسم، ولكن بعد مباراة هذه الجولة سيسافر الريال للإمارات للدفاع عن لقبه كبطل للعالم. لم تسر الأمور بشكل جيد في الدوري الإسباني لحامل اللقب، حيث يعاني الفريق الذي يدربه الفرنسي زين الدين زيدان من تراجع مستواه.

ويتعين على الريال التعامل مع الغيابات بالفريق في مباراة إشبيلية، حيث يغيب كاسيميرو وسيرخيو راموس للإيقاف، فيما يغيب الثلاثي جاريث بيل ورافايل فاران وداني كارفخال للإصابة. وألمح زيدان إلى أنه قد يعتمد على لاعب خط الوسط المدافع ماركوس يورنتي في مركز قلب الدفاع، بجوار ناتشو فيرنانديز، لاسيما وأن الثنائي الأساسي راموس وفاران يغيبان عن المباراة. وقال زيدان عقب الفوز على بروسيا دورتموند 3 / 2 في دوري أبطال أوروبا: أصيب فاران ويجب علينا أن ننتظر لنرى نتيجة الأشعة.

وأضاف: هو يعتقد أنها ليست إصابة كبيرة، ولكنه بالتأكيد سيغيب عن مباراة السبت. سنجد حلًا. يمكن لماركوس يورنتي أن يلعب في نفس المركز، لقد فعل هذا من قبل. وأقر مدربه الفرنسي زين الدين زيدان أن الإصابات ستجبره على تغييرات جوهرية في الدفاع، بعد إصابة الفرنسي رافايل فاران. وعرج الفرنسي من قدمه اليسرى، وفريقه في أمس الحاجة إليه، إذ يسافر بعد مواجهة إشبيلية إلى أبوظبي للمشاركة في كأس العالم للأندية، بصفته ممثلاً عن قارة أوروبا. وفي ظل إيقاف راموس وداني كارفاخال ولاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو وخيسوس باييخو، يملك زيدان مدافعاً وحيداً هو ناتشو ليبدأ به مباراة إشبيلية المتأهل أيضاً إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، برغم تعادله مع مضيفه ماريبور السلوفيني 1-1. وقال زيدان: لقد تعرض رافا لبعض الضرر، لقد افتقدنا لاعباً مهماً، وعلينا أن نتعامل مع الأمر الواقع. وتابع: أشعر مع اللاعبين المصابين، اليوم لدينا رافا، لكن لهذا السبب لدينا تشكيلة.

ولم يستبعد زيدان إمكانية تدعيم تشكيلته في فترة الانتقالات الشتوية، في ظل الإصابات: لدينا إمكانية (التوقيع) بدءاً من 1 يناير، وسنرى ماذا سيحصل في غضون 30 يوماً. ويعول ريال على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أصبح أول لاعب يسجل في المباريات الست في دوري الأبطال، وذلك عشية تتويجه المرتقب بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في مسيرته الزاخرة. ويريد رونالدو تحسين رصيده في الدوري هذا الموسم، حيث سجل هدفين فقط في 10 مباريات: أردنا إنهاء دور المجموعات بفوز. سجلت هدفاً رائعاً وحققت الرقم القياسي، لذا أنا سعيد جداً. وينتوي الريال الطعن علي قرار الاتحاد الأوروبي «يويفا»، بإيقاف داني كارفخال، ظهير أيمن الفريق، مباراة إضافية أخرى في بطولة دوري أبطال أوروبا، على خلفية تعمده الحصول على بطاقة صفراء. كان اللاعب الإسباني قد تعمد الحصول على بطاقة صفراء لإهداره الوقت، خلال مباراة الفريق الملكي مع مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي في 21 نوفمبر الماضي، ليتم إيقافه عن مباراة الفريق الأخيرة بدور المجموعات أمام ضيفه بروسيا دورتموند الألماني. وبات كارفخال الآن موقوفاً عن اللعب في مباراة الذهاب للريال بدور الستة عشر.