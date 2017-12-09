الريال يتحدى إشبيلية لإنجاز المهمة المحلية

برشلونة (د ب أ)
يتطلع فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز على إشبيلية، عندما يستضيفه اليوم على ملعبه سانتياغو برنابيو في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويسعى الريال لتحقيق الفوز في هذه المباراة، التي ستكون الأخيرة له قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث يتوجه إلى أبوظبي غداً الأحد، من أجل البقاء قريباً من برشلونة قبل أن يلتقيا في مباراة الكلاسيكو في 23 من الشهر الجاري. ويتفوق برشلونة، المتصدر، على ريال مدريد بفارق 8 نقاط، ويلتقي مع فياريال غداً، فيما يواجه فالنسيا صاحب المركز الثاني مع سلتا فيجو اليوم.
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ويتعين على الريال التعامل مع الغيابات بالفريق في مباراة إشبيلية، حيث يغيب كاسيميرو وسيرخيو راموس للإيقاف، فيما يغيب الثلاثي جاريث بيل ورافايل فاران وداني كارفخال للإصابة. وألمح زيدان إلى أنه قد يعتمد على لاعب خط الوسط المدافع ماركوس يورنتي في مركز قلب الدفاع، بجوار ناتشو فيرنانديز، لاسيما وأن الثنائي الأساسي راموس وفاران يغيبان عن المباراة. وقال زيدان عقب الفوز على بروسيا دورتموند 3 / 2 في دوري أبطال أوروبا: أصيب فاران ويجب علينا أن ننتظر لنرى نتيجة الأشعة.
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ولم يستبعد زيدان إمكانية تدعيم تشكيلته في فترة الانتقالات الشتوية، في ظل الإصابات: لدينا إمكانية (التوقيع) بدءاً من 1 يناير، وسنرى ماذا سيحصل في غضون 30 يوماً. ويعول ريال على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أصبح أول لاعب يسجل في المباريات الست في دوري الأبطال، وذلك عشية تتويجه المرتقب بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في مسيرته الزاخرة. ويريد رونالدو تحسين رصيده في الدوري هذا الموسم، حيث سجل هدفين فقط في 10 مباريات: أردنا إنهاء دور المجموعات بفوز. سجلت هدفاً رائعاً وحققت الرقم القياسي، لذا أنا سعيد جداً. وينتوي الريال الطعن علي قرار الاتحاد الأوروبي «يويفا»، بإيقاف داني كارفخال، ظهير أيمن الفريق، مباراة إضافية أخرى في بطولة دوري أبطال أوروبا، على خلفية تعمده الحصول على بطاقة صفراء. كان اللاعب الإسباني قد تعمد الحصول على بطاقة صفراء لإهداره الوقت، خلال مباراة الفريق الملكي مع مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي في 21 نوفمبر الماضي، ليتم إيقافه عن مباراة الفريق الأخيرة بدور المجموعات أمام ضيفه بروسيا دورتموند الألماني. وبات كارفخال الآن موقوفاً عن اللعب في مباراة الذهاب للريال بدور الستة عشر.