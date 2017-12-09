رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد وحاكم الشارقة يعزون سلطان عُمان في وفاة تركي بن محمود آل سعيد

أبوظبي، الشارقة (وام، الاتحاد)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له تركي بن محمود آل سعيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، و‏صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له تركي بن محمود آل سعيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، وصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد.