تحرير 10 قرى وتطهير7 آلاف كلم مربع غرب العراق

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

سقط 4 جرحى، أمس، بنيران مسلح، استهدف سوق حي خان خورماني، ذي الغالبية الكردية في مدينة كركوك، قبل أن يتم القبض عليه، دون معرفة دوافعه، بينما أحبطت قوات حرس الحدود العراقية اعتداء شنه تنظيم «داعش» انطلاقاً من الأراضي السورية، مستهدفاً مقرها شمال منفذ الوليد الحدودي بمحافظة الأنبار، مكبدة مسلحي التنظيم الإرهابي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، قبل أن ينكفئ الباقون باتجاه عمق الأراضي السورية.

من جهته، صرح الفريق ركن عبد الأمير رشيد يار الله، قائد عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات، مساء أمس، أن القوات العراقية تمكنت من تطهير 7 آلاف كيلو متر مربع من سيطرة «داعش» بين محافظتي نينوى والأنبار أقصى غرب البلاد، ضمن الصفحة الثانية من المرحلة الثانية من عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات. وقال يار الله في بيان صحفي، إن قطاعات الجيش العراقي متمثلة بقيادة عمليات الجزيرة، وفرقة المشاة السابعة، فرقة المشاة الآلية الثامنة، الفرقة المدرعة التاسعة، تمكنت من تطهير 10 قرى جديدة هي أم العظام، والكويتة، والصخيريات، وبير المراسنة، وادي الطويل، الخرار، وأبو حايط، والكعيدين، وسريب، البصالة، كما تم تطهير مساحة تبلغ أكثر من 7 آلاف كلم مربع، وهي لا تزال مستمرة بعمليات التطهير.

وأكدت مصادر عسكرية أن القوات العراقية تخوض حالياً معارك الأمتار الأخيرة، وأن جانباً من القوات، خاصة «الحشد الشعبي»، اقتربت من الحدود العراقية - السورية، مشيرة إلى أن «إعلان النصر النهائي أصبح في متناول اليد بعد أن فر (الدواعش) إلى داخل الأراضي السورية، تاركين خلفهم كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد». تزامن ذلك مع توجه قوة كبيرة من الجيش أمس، لمسك مناطق صحراوية بين الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

بالتوازي، أفادت مصادر عسكرية، أن القوات العراقية بجميع قطاعاتها، تمكنت من التوغل بعمق الصحراء وتحرير قرى حلوة، وأم القصب، ودحم، واطميخات، والخرفان، اقتربت من مجمع الصكار غربي مدينة الموصل.