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قوات الاحتلال تنشر مئات الجنود في المدينة وتعتدي على النساء وعراك بالأيدي

شهيد ومئات الجرحى بـ «جمعة القدس» في الضفة وغزة
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تاريخ النشر: السبت 09 ديسمبر 2017

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب المئات في مواجهات «جمعة القدس» التي عمت مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب محمود المصري «30 عاماً» برصاص الاحتلال في شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، وإصابة 3 بجراح خطيرة جداً، أبلغ عن استشهاد أحدهم، إلا أن الطواقم الطبية في غزة تراجعت، وأكدت أنها تمكنت من إنعاشه.

وشارك آلاف الفلسطينيين الغاضبين في تظاهرات انطلقت بعد صلاة الجمعة من كافة مساجد القطاع إلى الشوارع والميادين الرئيسة، بدعوة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

واندلعت مواجهات شرق مدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطاع، كما وقعت مواجهات شرق بلدتي جباليا وبيت حانون وشمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وقالت الوزارة في بيان، إن 400 إصابة تعاملت معها الطواقم الطبية، منها 60 جرى نقلها إلى المستشفيات في مختلف محافظات فلسطين. ... المزيد
     
 