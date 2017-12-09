شهيد ومئات الجرحى بـ «جمعة القدس» في الضفة وغزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب المئات في مواجهات «جمعة القدس» التي عمت مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب محمود المصري «30 عاماً» برصاص الاحتلال في شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، وإصابة 3 بجراح خطيرة جداً، أبلغ عن استشهاد أحدهم، إلا أن الطواقم الطبية في غزة تراجعت، وأكدت أنها تمكنت من إنعاشه.

وشارك آلاف الفلسطينيين الغاضبين في تظاهرات انطلقت بعد صلاة الجمعة من كافة مساجد القطاع إلى الشوارع والميادين الرئيسة، بدعوة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

واندلعت مواجهات شرق مدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطاع، كما وقعت مواجهات شرق بلدتي جباليا وبيت حانون وشمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.