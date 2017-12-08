برلين تجدد التزامها دعم قوات مكافحة الإرهاب بدول الساحل

برلين (د ب ا)

جددت ألمانيا اعتزامها مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لدعم «قوات التدخل السريع» التابعة لدول الساحل الأفريقي. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين أمس، إن هذا هو هدف زيارة مقررة للمستشارة أنجيلا ميركل إلى باريس الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، ممثلين لـ«مجموعة الخمسة لدول الساحل»، والتي تضم بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، والتي تشكلت في 2014، وأسست العام الحالي قوات خاصة للتصدي للميليشيات الإرهابية والعصابات المنظمة بهذه الدول. وتقدم ألمانيا وفرنسا الدعم للتكتل، وتتوليان تنسيق مشاريع الدعم لإنشاء القوات الخاصة بهذه الدول.