تكنولوجيا رقمية تختصر الأيام إلى دقائق في الخدمات المصرفية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

دقيقتان فقط كل ما تحتاجه لاستخراج بطاقة صراف آلي جديدة أو بطاقة بدل فاقد أو دفتر شيكات.. لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، خدمة مصرفية رقمية جديدة دشنها بنك أبوظبي التجاري لعملائه، انطلاقاً من ياس مول في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

واعتباراً من الأسبوع الماضي، بات بإمكان عملاء البنك البالغ عددهم نحو 800 ألف، الحصول على العديد من الخدمات المصرفية التي كان يحتاج إنجازها إلى عدة أيام، خلال دقائق فقط، وذلك بفضل المرحلة الجديدة من الخدمات المصرفية الرقمية التي بدأ البنك بتوفيرها في السوق المحلية.

فقد دخلت الخدمات المصرفية في الدولة مرحلة جديدة من التكنولوجيا الرقمية، حيث لم يعد العميل بحاجة إلى التعامل مع موظفين في الفرع الرقمي لإنجاز مهمته، حيث سيواجه شاشة إلكترونية عند مراجعته الفرع، يحدد فيها نوع الخدمة التي يريدها، ثم يستخدم جهاز كمبيوتر خصص للعملاء، يقوم من خلاله بإدخال بياناته، ويذهب بعد ذلك إلى شاشة أخرى، يقوم بحجز دور للحصول على الخدمة. فور أن يقوم العميل بحجز دور للحصول على الخدمة المصرفية المطلوبة، يرسل الجهاز رسالة نصية إلى هاتف العميل، يحدد له كم دقيقة يجب عليه الانتظار للحصول على الخدمة.

النقلة النوعية في الخدمات المصرفية التي دشنها بنك أبوظبي التجاري في ياس مول بالعاصمة أبوظبي، تعتبر نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية، فهي لا تقتصر على خدمات الحصول على بيانات أو معلومات أو تسديد فواتير أو تحويل أرصدة إلى حسابات من خلال الشبكة العنكبوتية، أو خدمة الهاتف، فهذه النوعية من الخدمات أصبحت اليوم قديمة وهي متوافرة منذ زمن، ولا تحتاج من العميل زيارة فرع معين.