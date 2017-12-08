هطول أمطار الخير على أبوظبي ورأس الخيمة

هالة الخياط، هدى الطنيجي (أبوظبي -رأس الخيمة)

هطلت أمطار الخير على معظم مناطق الدولة أمس، وتفاوتت شدتها بين الغزيرة والمتوسطة، وشهدت مدينة أبوظبي وضواحيها عصر أمس، هطول أمطار الخير، وسط توقعات للمركز الوطني للأرصاد باستمرار فرصة هطولها اليوم السبت، حيث تتأثر الدولة بمنخفض جوي الأيام الحالية.

وكان الطقس أمس غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وازدادت كميات السحب على بعض المناطق الساحلية والشمالية والداخلية من الدولة والجزر صاحبها هطول الأمطار، وكانت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، ما أدى لتدني الرؤية الأفقية أحيانا.

وكان البحر أمس مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط الموج مضطرب مساء في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً، وتزداد كميات السحب على الجزر وبعض المناطق الساحلية والداخلية من الدولة، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.