رئيس وزراء الجزائر: بوتفليقة بصحة جيدة

الجزائر (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد اويحيى، أن رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، يتمتع بـ «صحة جيدة»، وأنه «يدير شؤون البلاد بشكل جيد»، مفنداً وجود ديوان أسود أو سلطة خفية في الجزائر، وتقلص نشاط بوتفليقة (80 عاماً) بشكل واضح، منذ إصابته بجلطة دماغية في أبريل 2013، استلزمت نقله في رحلة علاجية إلى فرنسا استمرت أكثر من 80 يوماً.

وقال أويحيى، خلال لقائه بمقر سفارة الجزائر بفرنسا مع الجالية الجزائرية، بمناسبة وجوده بالعاصمة باريس في إطار انعقاد الدورة الـ 4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى «فيما يخص أخبار البلاد، فإني أقول لكم، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بصحة جيدة، وندعو الله أن يطيل في عمره، ويمده بالصحة الجيدة».وأضاف «حقيقة، أن رئيسنا لم يعد يملك كل الحيوية التي كان عليها عند لقائكم به في عامي 2000 و2004 هنا بفرنسا، لكن وعكس كل الشائعات والادعاءات التي يروجها البعض، سواء من الجزائر أو من الخارج، فإن رئيسنا يسير البلاد بشكل جيد في شتى المجالات، ولا يوجد لا ديوان أسود ولا سلطة خفية في الجزائر».

وأشار اويحيى، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إلى أن الجزائر «تعيش تجربتها الديمقراطية التي تتحسن باستمرار، ومؤسساتنا تنتخب بشكل منتظم كل خمس سنوات، وسيكون كذلك الأمر بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة لسنة 2019». ونوه أويحيى، إلى استتباب الأمن عبر ربوع الجزائر، غير أنه اعترف بأنه «لا يزال هناك بعض الإرهابيين النشطين»، ووعد اويحيى، بانتصار الجزائر على الإرهاب «سواء عن طريق اليد الممدودة في إطار المصالحة الوطنية أو من خلال قوات جيشها الوطني الشعبي».