رئيس وزراء الجزائر: بوتفليقة بصحة جيدة

الجزائر (د ب أ)
أكد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد اويحيى، أن رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، يتمتع بـ «صحة جيدة»، وأنه «يدير شؤون البلاد بشكل جيد»، مفنداً وجود ديوان أسود أو سلطة خفية في الجزائر، وتقلص نشاط بوتفليقة (80 عاماً) بشكل واضح، منذ إصابته بجلطة دماغية في أبريل 2013، استلزمت نقله في رحلة علاجية إلى فرنسا استمرت أكثر من 80 يوماً.
وقال أويحيى، خلال لقائه بمقر سفارة الجزائر بفرنسا مع الجالية الجزائرية، بمناسبة وجوده بالعاصمة باريس في إطار انعقاد الدورة الـ 4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى «فيما يخص أخبار البلاد، فإني أقول لكم، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بصحة جيدة، وندعو الله أن يطيل في عمره، ويمده بالصحة الجيدة».وأضاف «حقيقة، أن رئيسنا لم يعد يملك كل الحيوية التي كان عليها عند لقائكم به في عامي 2000 و2004 هنا بفرنسا، لكن وعكس كل الشائعات والادعاءات التي يروجها البعض، سواء من الجزائر أو من الخارج، فإن رئيسنا يسير البلاد بشكل جيد في شتى المجالات، ولا يوجد لا ديوان أسود ولا سلطة خفية في الجزائر».
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