تقنية للتعديل الجيني تعالج أمراضاً مستعصية

واشنطن (أ ف ب)

أظهرت تجارب أجريت حديثاً، أن تطوير تقنية مستخدمة في التعديل الجيني، يمكن أن يؤدي إلى علاج أمراض مستعصية، مثل السكري والفساد العضلي. وهذه الطريقة الجديدة التي تعزّز النشاط الجيني هي تطوير لتقنية «كريسبر/‏‏كاس 9» التي تشبّه بأنها مقصّ للجينات.

وفيما تقتصر «كريسبر» على تصحيح خلل الجينات من خلال قطع الأجزاء المصابة من الحمض النووي، تعتمد التقنية الجديدة على اختيار جينات محددة وتنشيطها، وفقاً للباحثين الذين نشروا خلاصة تجاربهم في مجلة «سيل».

وتجنّب هذه الطريقة خطر إجراء تعديل عن طريق الخطأ على جينات لا ينبغي تعديلها، وهو ما كان يسبب مشكلة كبيرة، وهي بذلك تفتح الباب أمام استخدام طريقة «كريسبر» لعلاج أمراض شائعة بين البشر.

وقال خوان كارلوس إيزبيسوا بيلمونته، المشرف على هذه الأبحاث، «سبق لدراسات عدة أن أظهرت أن طريقة كريسبر يمكن أن تستخدم كأداة علاج جينية، ولكن كان هناك قلق كبير من أن تؤدي إلى تحولات جينية غير مرغوب فيها»، وأضاف «لكننا تجاوزنا هذه المشكلة».

وجرت التجارب على فئران مصابة باضطراب كلوي حاد، أو داء السكري، أو الفساد العضلي، وتمكن الباحثون من استخدام تقنية «كريسبر» لتعزيز نشاط جينات محددة تقاوم المرض من دون غيرها.

وقال فوميوكي هاتاكانا أحد المشاركين في الدراسة، «نحن راضون عن النتائج التي حصلنا عليها على الفئران».