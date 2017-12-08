انطلاق مهرجان القيروان للشعر العربي

الشارقة (الاتحاد)

استقبل والي القيروان منير الحامدي وفد الشارقة المكون من عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، وعبد الفتاح صبري رئيس تحرير مجلة الرافد، حيث عبر العويس عن شكره للوالي على الحفاوة وحسن الاستقبال، مشيداً بالكرم التونسي الأصيل، ونقل العويس تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة وتمنياته للشعب التونسي بكل النجاح والتوفيق، مقدراً سموه جهود بيت الشعر في القيروان في استثمار المواهب و الطاقات الإبداعية التونسية من خلال ما يقوم به البيت من أنشطة أدبية، الذي أصبح منبراً للشعراء والأدباء التونسيين.

وكانت قد انطلقت صباح أمس فعاليات مهرجان القيروان للشعر العربي الدورة الثانية في متحف رقادة بالقيروان في تونس، بحضور والي القيروان، والمعتمد الأول للقيروان بسام الشريقي، وجميلة الماجري مديرة بيت الشعر في القيروان. وأشاد والي القيروان بالمهرجان ودور بيت الشعر الذي اعتبره منبراً للارتقاء بالشعر العربي وتطويره وتشكيل فضاء للشعراء من أجل تبادل تجاربهم الشعرية.

كما شكر الحامدي، والي القيروان، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على ما قدمه للثقافة ومحبي الشعر من دعم مادي ومعنوي. وقد شهد حفل الافتتاح قراءات شعرية منوعة.