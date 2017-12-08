78.5 % من أهداف ربع النهائي في الشوط الثاني

معتصم عبدالله (دبي)

خطوة واحدة من 90 دقيقة، ربما تمتد إلى شوطين إضافيين، أو ركلات الترجيح، تفصلنا عن «مربع الذهب»، هكذا حال الدور الثاني لمونديال الأندية، والذي تم استحداثه بداية من «نسخة اليابان 2007»، بعد أن أقيمت النسخة الأولى في 2000 بنظام المجموعات، و2005 و 2006 بالتأهل المباشر إلى «مربع الذهب» من مباراتي الدور الأول.

وبعيداً عن التغيير في نظام البطولة، أكدت النسخ الخمس الماضية أهمية عامل الحسم في الشوط الثاني، بعدما شهدت بطولات 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، تسجيل 28 هدفاً في الدور الثاني، من بينها 22 هدفاً في الشوط الثاني، والأوقات الحاسمة، وهو ما تصل نسبته إلى 78,5 ٪.

ويحمل تاريخ مواجهات الدور الثاني في مونديال الأندية العديد من الأرقام والمباريات المثيرة، أبرزها مواجهة كاشيوا الياباني وضيفه مونتيري المكسيكي في نسخة 2007، وهي المباراة الوحيدة التي حسمت بـ «ركلات الترجيح» في الدور الثاني، حيث استطاع الهداف لياندرو دومنجيز وضع كاشيوا في المقدمة من تسديدة في الدقيقة 53، ولكن التقدم لم يستمر طويلاً، وفي الدقيقة 58 أحرز سوازو هدف التعادل لمونتيري، ولم يأت الفريقان بجديد في الشوطين الإضافيين، ليحسم كاشيوا ركلات الترجيح لمصلحته، بعد أن نجح البديل رويهي هاياشي، في إحراز هدف الترجيح، وشهدت المباراة الثانية في الدور ذاته، مواجهة عربية خالصة بفوز السد على الترجي التونسي 2-1.

وشهدت مواجهة الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي في 2008، أكبر نسبة أهداف في مباراة واحدة في الدور الثاني «ربع النهائي» بفوز باتشوكا 4- 2، بعدما حول بطل المكسيك تأخره أمام الأهلي بثنائية بينتو مدافع باتشوكا بالخطأ في الدقيقة 20، والأنجولي فلافيو في الدقيقة 23، لينجح المنافس في تسجيل أربعة أهداف، افتتحها لويس مونتيس، بهدف تقليص الفارق، وخيمنيز في الدقيقتين 73 و110، والأرجنتيني داميان لفاريز في الدقيقة 98.

وفي الوقت الذي يستعد فيها الجزيرة «بطل الإمارات»، والوداد البيضاوي المغرب «بطل أفريقيا»، للظهور الأول في الدور الثاني لمونديال الأندية، يحتفل في المقابل أوراوا الياباني بطل آسيا للظهور الثاني، في الدور ذاته بعد فوزه على سبهان أصفهان الإيراني 3-1 في نسخة 2007، فيما يكون الظهور الحالي لباتشوكا منافس الوداد هو الرابع في الدور نفسه بعد نسخ 2007، حينما خسر أمام النجم الساحلي 0-1، و2008 بتفوقه على الأهلي المصري 4-2، و2010 حينما خسر أمام مازيمبي الكونغولي بطل أفريقيا 0-1.