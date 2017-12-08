العطاس: الجزيرة لا يخشى أحداً

أبوظبي (الاتحاد)

شدد محمد العطاس لاعب الجزيرة، على أن فريقه يستطيع الفوز على أوراوا الياباني، لأنه يملك القدرة على ذلك، فضلاً عن الثقة الكبيرة التي يمنحها الجهاز الفني، بقيادة الهولندي تين كات للاعبين قبل وأثناء المباراة.وقال: لدينا فرصة ذهبية لكتابة تاريخ جديد للنادي وكرة الإمارات، والفوز ليس مهمة مستحيلة، رغم صعوبة اللقاء، ومواجهة بطل آسيا لا تعني أن الجزيرة سوف يستسلم، أو يترك الأمر، ولكنه يقاتل للصعود إلى نصف النهائي.

وأضاف: لا نخشى أي لاعب مهما كانت قوته، والمهم الثقة في النفس والتعامل مع الفريق على أنه 11 لاعباً فقط، ونحن أيضاً 11 لاعبا، واللاعبون تعاهدوا على القتال، سعياً للفوز فقط.

ووجه العطاس الدعوة إلى جماهير الإمارات، لمساندة الجزيرة في اللقاء، مشيراً إلى أن الحضور له «مفعول السحر» على أداء اللاعبين، وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجزيرة، وأن يستطيع الفوز من أجل تحقيق الحلم المنشود، ولقاء ريال مدريد في نصف نهائي تاريخي.

من جانبه، قال يوكي آبي قائد أوراوا إن بطل آسيا أمام فرصة كبيرة، لإثبات ذاته في البطولة، وقال: شاركنا في البطولة منذ 10 سنوات، وكان الأداء متميزاً، ولكن علينا السعي نحو هدف جديد بالمنافسة على اللقب.

واعترف آبي بصعوبة المباراة، وشدد على أن الجزيرة قوي، ويلعب على أرضه وبين جماهيره، لذلك عليهم الحذر، مؤكداً أن اللاعبين تعاهدوا على تقديم أقصى ما لديهم لتشريف كرة اليابان.