ساشيمي وسوكي ياكي لـ «أوراوا»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

فوارق كبيرة ما بين المطبخين الإماراتي العربي والياباني، فرضت على بعثة فريق أوراوا اصطحاب طباخ خاص ليرافق الفريق في رحلته إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يقوم الطباخ بإعداد قوائم الوجبات اليومية بالتنسيق مع إدارة الفندق الذي يقيم فيه الوفد.

«الاتحاد» سعت جاهدة إلى الوقوف على طبيعة الغذاء الذي يتناوله لاعبو أوراوا، لتقف على العديد من التفاصيل المثيرة، يتقدمها قيام البعثة اليابانية بشحن العديد من المواد الغذائية الخاصة بالمطبخ الياباني، كالأرز الياباني إلى جانب العديد من أنواع النودولز والبهارات وصلصة الصويا والأعشاب البحرية، وبعض أنواع الأسماك التي تستخدم في صناعة الأطباق اليابانية الشهيرة، في حين تتركز الوجبات اليومية التي يعدها الطباخ على أطباق الساشيمي والسوشي وسوكي ياكي والتيمبوراو وغيرها. حيث يقوم الطباخ بالاستعانة ببعض المواد الغذائية المحلية المتواجدة في الفندق لإعداد الوجبات اليومية وبالأخص الأسماك الطازجة.

ورغم أن مقرات إقامة الوفود المشاركة في الحدث العالمي عادة ما تكون مغلقة أمام وسائل الإعلام، التي يحظر عليها التواجد فيه، فإن المعلومات التي وصلت من داخل مقر إقامة الوفد تؤكد أن الوجبات الغذائية الرئيسية عادة ما تتضمن النودولز والأسماك بشتى أشكالها، وبالأخص سمك السلمون النيئ الذي يستخدم في إعداد السوشي أشهر وجبة يابانية على الإطلاق، والتي تعتبر أحد الأطباق العالمية في الوقت الحالي، كما يحرص الطباخ في بعض الأحيان على تلبية الرغبات الخاصة لبعض اللاعبين، كالبرازيلي رافايل سيلفا.