نادية المنصوري: قلبي مع الجزيرة وأشجع الوداد

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تشجع الفنانة المغربية نادية المنصوري، «الساحرة المستديرة»، لأنها تربت في محيط كبير، يعشق اللعبة الأكثر جماهيرية في العالم، وتحرص منذ انطلاق ‏كأس العالم 2017 في أبوظبي، على متابعة البطولة وأخبارها وشاهدت الافتتاح وأسعدها فوز الجزيرة.

وقالت: منذ أن تأهل الوداد إلى «نسخة 2017»، وهي تشعر بالفخر والسعادة، وتأمل أن يحقق ‏الفريق الذي يمثل بلدها، الفوز في جميع المباريات، وأن يصعد إلى النهائي، ويحصد اللقب رغم أن التحدي كبير أمام مشاركة لها وزنها، مثل ريال مدريد الفريق الإسباني القوي والأشهر.

وترى المنصوري أن الوداد بطل دوري أبطال أفريقيا، يستعد جيداً للقاء نظيره باتشوكا المكسيكي اليوم، مشيرة إلى أنها ستكون‏ مباراة متميزة وصعبة في الوقت نفسه، خصوصاً أن كل فريق يحاول استعراض مهاراته وقدراته وقوته من أجل الفوز.

وتؤكد المنصوري أن المباراة ‏سوف تكون الحافز القوي للوداد، حتى يبلغ انتصارات عالمية بعد سيطرته القارية، خصوصاً أنه والجزيرة الإماراتي هما الفريقان العربيان الوحيدان في البطولة ‏التي يتبعها الملايين حول العالم، موضحة أيضاً أنها رغم تشجيعها للوداد، وتمنياتها لها بالفوز اليوم علي باتشوكا، إلا أنها تنتظر أيضاً أن يواصل الجزيرة نتائجه الطيبة، وتخطي عقبة أوراوا اليابان، كما فعل في اللقاء السابق أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وقالت: بحكم أنني أعيش في الإمارات التي اعتبرها بلدي الثاني، من واجبي أن أشجع الجزيرة، وأتمنى أن يتأهل ‏برفقة الوداد إلى المباراة النهائية، لأن ذلك فخر للعرب، مشيرة إلى أنها تعيش لحظات من التوتر، خصوصاً أن الوداد المغربي والجزيرة يواجهان باتشوكا وأوراوا في مباراتين مصيرتين.