بيريز: انتزاع الصدارة من ميسي ورونالدو أمر صعب

مدريد(د ب أ)

أكد فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أن سيطرة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على جائزة الكرة الذهبية ستستمر خلال الأعوام المقبلة.

وجاءت تصريحات بيريز بعد فوز رونالدو بالكرة الذهبية للمرة الخامسة في تاريخه. وقال بيريز: «أن يأتي أحدهم لينزع الصدارة من كريستيانو وميسي هو أمر صعب للغاية».

وأشارت صحيفة «أ س» الإسبانية إلى أن بيريز أكد أيضاً أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي جاء ثالثاً في التصويت على الجائزة هذا الموسم، هو أحد اللاعبين القلائل الذين يمكنهم منازعة النجمين سيطرتهما على الكرة الذهبية. وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز أوضح أن نيمار سيكون لديه فرص أكبر للفوز بالجائزة، إذا لعب لصالح ريال مدريد.

ونقلت «أ س» عن رئيس ريال مدريد قوله: «إذا لعب نيمار في ريال مدريد، فسيكون لديه إمكانات أكبر للفوز بها، الريال ناد يمنح لأي لاعب كبير كل ما يحتاجه». ولم يخف بيريز خلال تصريحاته أنه حاول ضم النجم البرازيلي لصفوف ريال مدريد، وأضاف قائلًا: «العالم كله يعرف أنني كنت أرغب في التعاقد معه».