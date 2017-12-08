رونالدو: أنا الأفضل في تاريخ كرة القدم

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن حصل على جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة خلال مشواره الكروي، أكد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، أنه لم يكن يفكر في اللحاق بمنافسه الأكبر الأرجنتيني ليونيل ميسي ومعادلة رقمه. وأضاف في حديثه لممثل مجلة «فرانس فوتبول» مانحة هذه الجائزة، والذي تنشره في عددها القادم، أنه عاش موسماً استثنائياً سجل خلاله الكثير من الأهداف، وفاز ببطولة «الشامبيونزليج» والدوري الإسباني «الليجا»، وهو ما ساعده بالتأكيد على الفوز بهذه الجائزة. وتابع رونالدو: نعم لم أكن أفكر في معادلة رقم ميسي لأنه بعد حصولي على الكرة الذهبية للمرة الأولى، حصل عليها ميسي أربع مرات، ولهذا كنت أتصور أنه من الصعب جداً اللحاق به أو التساوي معه، ولكن كرة القدم تمنح الفرصة لكل مجتهد أن يواصل عمله من أجل تحقيق الفوز، وها أنا أفوز بها مرة خامسة، وأعيش الآن لحظة رائعة واستثنائية في حياتي.

وعما إذا كان يشعر بفرق بين الحصول على هذه الجائزة للمرة الخامسة وبين حصوله عليها أول مرة، قال رونالدو مبتسماً: لا فرق، ولكنه استدرك قائلاً: الأمور تتغير من وقت لآخر.. وأصبحت الإنجازات الجماعية تساعد كثيراً على الفوز بالألقاب الفردية.

ورداً على سؤال يتعلق بما إذا كان ينوي الاعتزال بعد عامين ونصف العام، مادام صرح مؤخراً بأنه يرغب في الفوز بالكرة الذهبية 7 مرات، قال رونالدو مازحاً، موجهاً كلامه لمحرر المجلة: هل تريد التخلص مني! وأضاف: أشعر أنني ما زلت في حالة طيبة للاستمرار في الملاعب لسنوات، وعندما قلت 7 مرات كانت تلك «دعابة»، ولكنني في الوقت نفسه كنت جاداً لأن كل شيء ممكن الحدوث، إذ يمكنني الفوز بالبطولات والألقاب وتحطيم الأرقام مجدداً، كما أنني مازال عندي الدافع والحافز وهذا يساعد على الفوز بهذه الجائزة. وأكد رونالدو في حديثه، الذي نشر موقع «ليكيب» مقتطفات منه، أن فوزه بهذه الجائزة 5 مرات، إنما يعني أن الأمر ليس مصادفة أو ضربة حظ، وإنما هناك عمل جاد وجهد كبير يُبذل، إضافة إلى الإيمان بالقدرة على تحقيق المستحيل وقبل ذلك كله تأتي الموهبة. وقال: بالأمس انتزعت رقماً قياسياً جديداً؛ إذ أصبحت أول لاعب يسجل في جميع مباريات مرحلة دور المجموعات في الشامبيونزليج. واليوم لقب جديد آخر.. وأبحث غداً وبعد غد عن ألقاب وأرقام جديدة أحطمها، وهكذا يستمر التفاني والإخلاص والجدية في العمل والتفاني وعدم الخروج عن الانضباط والالتزام.

واعترف «الدون» بأن أكثر كلمة يحب سماعها في حياته اليومية هي كلمة «برافو»، وهو سعيد بأنه يسمعها كثيراً، وعلق قائلاً: عندما تسمع هذه الكلمة فإن معناها أنك تعمل جيداً وبإخلاص، وتصنع ما ينبغي عليك صنعه. سواء في الرياضة أو في الحياة بوجه عام. ورداً على سؤال عن المكانة التي يمنحها لنفسه في تاريخ كرة القدم، قال رونالدو بثقة: لقد خلدني التاريخ بالفعل ليس لأنني حصلت على الكرة الذهبية مرة واثنتين وثلاثاً وأربعاً وخمس مرات، وإنما لأنني الأفضل.. نعم أنا أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم !! وسأترك أثراً فريداً ومتميزاً في تاريخ هذه اللعبة.

واختتم رونالدو حديثه بقوله: الآن أنا سعيد جداً.. وتلك لحظة استثنائية في حياتي، ولم أكن أصدق أبداً أن الأمر سيكون جميلاً ورائعاً على هذا النحو.. إنه شيء ولا في الأحلام!!

ابن ثعلوب: «الذهبية» تثري المونديال

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي عضو اللجنة العليا المحلية المنظمة لكأس آسيا في الإمارات مدير مجموعة أبوظبي، بفوز مهاجم الريال وقائد منتخب البرتغال رونالدو بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية للمرة الخامسة، بعد أن حصل رونالدو في شهر أكتوبر الماضي على جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقال: تسهم تلك الألقاب في ارتفاع قيمة وأهمية وجماهيرية الجولة الختامية لبطولة كأس العالم للأندية الحالية، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي حالياً وسط مشاركة مميزة لأبطال القارات. وقال الدرعي: لا شك أن المنافسة بين النجمين الكبيرين كريستيانو رونالدو وغريمه الأبدي الأرجنتيني نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي، تسهم في ارتفاع مستوى اللعبة الشعبية الأولى في العالم، إلى أن يظهر منافس ثالث لهما، مشدداً على أن هذا يحفز الريال بقيادة رونالدو للفوز باللقب الثالث للفريق الملكي. واختتم محمد بن ثعلوب: مثل هذا التنافس الشريف والمشروع بين النجوم والأندية الأبطال من شأنه أن يسهم في ارتفاع مستوى المنافسة الكروية، ما يسهم في ميلاد النجوم والمواهب لزيادة العائدات السياحية والاقتصادية، كما هي فرصة لزيادة الخبرات الوطنية التي وجدت الإشادة في كثير من المناسبات.