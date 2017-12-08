تين كات: لن نفرط في الفرصة التاريخية بسهولة

مصطفى الديب (أبوظبي)

أبدى الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة ثقته الكبيرة في قدرات لاعبيه، على أداء مباراة قوية أمام أوراوا الياباني، في ربع نهائي كأس العالم للأندية اليوم، وشدد على أن اللقاء السابق الذي جمع «فخر أبوظبي» بأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول للبطولة، ضاعف ثقة اللاعبين في أنفسهم، منحهم قوة إضافية.

ووصف تين كات الفريق الياباني بالقوي والمتمرس، ويملك مجموعة من اللاعبين الأقوياء، على رأسهم البرازيلي رافائيل سيلفا الذي يعتبر القوة الضاربة في الفريق، وهو ما يتطلب تعاملاً خاصاً من الجزيرة.

وقال مدرب ممثل كرة الإمارات، خلال المؤتمر الصحفي أمس بمدينة زايد الرياضية: الجزيرة يقف أمام فرصة تاريخية ولن نفرط فيها بسهولة، وأعتقد أن الجميع في الإمارات يثق في لاعبي «فخر أبوظبي» وقدرتهم على تشريف وطنهم، مشدداً على أن الكل تعاهد على مضاعفة المجهود، والقتال من أجل الخروج بنتيجة إيجابية. وأضاف: الجميع يعرف الإصابات التي يعاني منها الفريق، ولست معالجاً أو طبيباً، لكي أستطيع علاجهم بسهولة، ولكن علينا التعامل مع الأمر الواقع، والمضي قدما في الطريق الذي بدأناه بلقاء متميز أمام أوكلاند سيتي في افتتاح البطولة.

وعن الاستعداد للقاء المرتقب اليوم، قال تين كات: نعرف جيداً أن الفترة الزمنية بين لقاء الافتتاح، وهذا اللقاء قصيرة للغاية، وخضنا تدريبين فقط، إلا أن لاعبينا قادرون على التعامل مع مثل هذه الظروف، والجزيرة جاهز بدنياً لهذه المواجهة الصعبة، خاصة أن الكل يعرف المدرسة اليابانية التي تتمتع بالقوة والندية والجري الكثير في أرجاء الملعب كافة.