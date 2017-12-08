أبوظبي (الاتحاد)

تألقت هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون في منافسات سن الثنايا للجماعة التي أقيمت أمس في الفترة الصباحية لمسافة 8 كلم، حيث انتقلت المنافسات إلى الميدان الغربي بالوثبة، عقب انتهاء المنافسات في الميدان الجنوبي على مدار الأيام الماضية.

وتنافست المطايا على نيل المركز الأول عبر 12 شوطاً للثنايا الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات، إذ نجحت «تبوك» لعلي حمد آل بريص المري في حصد ناموس الشوط الأول المخصص للثنايا الأبكار المحليات، وحصدت جائزة الشوط وهي عبارة عن 50 ألف درهم، بعد أن عبرت خط النهاية في توقيت زمني قدره 12:41:05 دقيقة.

وأهدت «الخزنة» حميد سعيد النيادي ناموس ولقب الشوط الثاني للأبكار المهجنات، حيث وصلت إلى خط النهاية في المركز الأول، محققة زمناً قدره 12:45:00 دقيقة.

وفي أول أشواط الثنايا الجعدان حقق «مغادر» لراشد سعيد المري فوزاً مستحقاً في شوط الجعدان المحليات، وخطف الناموس والجائزة المالية بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 12.54.00 دقيقة، بينما كان «ناصي» لمحمد عبد الله بن ثاني العميمي على موعد مع لقب الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات ليهدي أهالي بومريخة الناموس والمركز الأول، حيث أنهى الشوط في زمن قدره 12:47:06 دقيقة.