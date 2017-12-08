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توتنهام يستضيف ستوك سيتي

«البلوز» يتطلع للاقتراب من القمة أمام ويستهام
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تاريخ النشر: السبت 09 ديسمبر 2017

لندن (أ ف ب)

يتحين تشيلسي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة الفرصة لتقليص الهوة مع المتصدرين عندما يحل ضيفا اليوم على ويستهام بحثا عن فوز جديد، في إطار مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

والأمر ذاته ينطبق على ليفربول الرابع برصيد 29 نقطة، الذي وضع نتائجه المتواضعة في بداية الموسم خلفه وتسلق المراكز تدريجيا ليدخل في الصراع على المراكز الأولى، ولكنه سيخوض اختبارا لا يخلو من صعوبة غدا ضد جاره إيفرتون العاشر باشراف مدربه الجديد سام الاردايس.

لكن امكانية رحيل لاعب ليفربول البرازيلي فيليبي كوتينيو عادت الى الظهور مع الاقتراب من فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

وترك كوتينيو الباب مفتوحا أمام امكانية الرحيل بالقول «لا أعرف ما سيحصل في يناير».

وكان النجم البرازيلي هدفا لبرشلونة الإسباني الذي تقدم خلال الصيف المنصرم بأكثر من عرض من أجل الحصول على خدماته، لكن ليفربول رفضها جميعها، ما تسبب باحباط اللاعب الذي كان يرغب بالانتقال الى «كامب نو». ... المزيد
     
 

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