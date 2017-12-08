«البرتقالي».. «حصان أسود» في ليلة «الإعصار»

مراد المصري، عماد النمر (عجمان)

أنهى عجمان الدور الأول لدوري الخليج العربي بتقمص دور «الحصان الأسود» حتى الآن، بعدما حقق الفوز على حتا بهدف من دون رد ليلة أمس الأول في الجولة 11، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويرسخ موقعه في مركز متقدم في سباق الوجود في المناطق الدافئة على لائحة الترتيب.

ويحسب لـ«البرتقالي»، اعتباره «الحصان الأسود» للمسابقة لحد الآن، أنه جمع هذا القدر من النقاط برغم أنه الفريق الصاعد من دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، لكنه تخطى العديد من الفرق التي وجدت في دوري الخليج العربي الموسم الماضي، كما أنه انتفض عقب 4 مباريات لم يحقق فيها أي نقطة، علماً بأنه لم يعرف الخسارة في آخر ثلاث مباريات أمام الوصل والوحدة وحتا على التوالي.

وتميزت مواجهة عجمان أمام «الإعصار» بالتحفظ الذي تواصل منذ مواجهتهما في كأس الخليج العربي الشهر الماضي، ووقتها انتهي بالتعادل السلبي، في مباراة شهدت تصدي قائم حتا لتسديدة مايجا في الدقيقة 79، لكن هذه المرة غاب القائم فتغير السيناريو في التوقيت القاتل، حيث نجح مايجا في خطف هدف الفوز في الدقيقة 83، وأنهى 173 دقيقة من الانتظار بين الفريقين هذا الموسم في مختلف البطولات لتسجيل الأهداف.

واعترف خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، بأن فريقه قطع خطوة مهمة في الدور الأول ستساعده للبناء عليها في المرحلة المقبلة، فيما أوضح أن التعاقد مع لاعبين جديدين في سوق الانتقالات الشتوية سيكون مرتبطاً بقدرة أي لاعب يتم ضمه على تحقيق الإضافة، وقال: «الأجانب مستمرون معنا، وحتى مايجا لم يكن في أي وقت مهدد، فيما نركز على اللاعبين المواطنين، وهناك لاعب أو اثنان تحت مجهرنا، لكن لن نقوم بضم لاعب فقط بهدف زيادة العدد، ولكن نريد لاعبين يدعمون التشكيلة الأساسية، ويحققون الإضافة الفنية».