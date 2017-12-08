فيصل النقبي (الفجيرة)

تستكمل مساء اليوم، لقاءات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى بثلاث مواجهات مهمة، تجمع الأولى في قمة الساحل الشرقي بين الفجيرة واتحاد كلباء على استاد الفجيرة في الساعة الرابعة و35 دقيقة، وتجمع الثانية بين الحمرية والعروبة على استاد الحمرية في الرابعة و45 دقيقة، وتختتم المباريات بلقاء يجمع مصفوت ورأس الخيمة بالتوقيت نفسه على استاد مصفوت.

وتتجه الأنظار صوب استاد الفجيرة، حيث «ديربي» الساحل الشرقي بين «الذئاب» و«النمور» في قمة مرتقبة مثيرة بين الفريقين المتنافسين هذا الموسم على بطاقات التأهل لدوري الخليج العربي ولقب بطل الدوري.

واستعد كلا الفريقين للآخر، فقد اكتفى الأرجنتيني مارادونا مدرب الفجيرة بتدريباته اليومية المستمرة على ملاعب النادي، بعد أن أخضع جميع اللاعبين لراحة لعدة أيام.

وجهز مارادونا جميع لاعبيه من أجل هذه المواجهة، حيث تميزت تدريبات الذئاب بالحماس الشديد والجدية التامة من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات، رغم قرار إيقاف مارادونا لمدة أربع مباريات، حيث سيقود مساعد المدرب الفريق، فيما سيوجه مارادونا الفريق من المدرجات.