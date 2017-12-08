«منتدى دبي السينمائي».. يستضيف خبراء في الأزياء السينمائية اليوم

الاتحاد (دبي)

يقدم برنامج المنتدى 2017 في مهرجان دبي السينمائي، في جدوله الممتد من الصباح وحتى المساء (اليوم)، مجموعة من الجلسات النوعية والمتفردة، تخدم الهدف الأسمى من المنتدى، وهو تبادل وجهات النظر ورؤى بعض من أكبر الأسماء في صناعة السينما العالمية. ويشهد الحضور مناقشة مواضيع مختلفة، تتناول تحديات العمل في عالم السينما اليوم، والإبداع الرقمي وتأثر المخرجين بالتقنيات الحديثة، حيث ستشارك ميلاني جودفيلو، مراسلة سكرين إنترناشونال في فرنسا والشرق الأوسط، النسخة العربية من برنامج نجوم الغد «سكرين إنترناشونال»، الذي أطلق بهدف اكتشاف أقوى المواهب الحالية والواعدة في العالم العربي. وستتحدث عن ميلاني جودفيلو مع خمسة نجوم جديدين صاعدين حول موهبة كل منهم وإنجازاتهم وأحلامهم المستقبلية.

من جهتها، ستقدم مصممة الأزياء أليكساندرا حديثاً عن مجال عملها في تصميم الأزياء، التي ارتداها الممثلون في مختلف فئات الدراما، من الدراما التي تصور الترف إلى دراما الأبطال الخارقين التي حققت نجاحاً باهراً. وقد فازت بجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام والأوسكار، كما ستتحدث بيرن عن مهنتها المميزة وآخر أعمالها في الفيلم المأخوذ من رواية أغاثا كريستي «جريمة في قطار الشرق السريع» (2017). إضافة إلى تفاصيل الدمج الإبداعي في أفلامها الشهيرة الأخرى: «إليزابيث» (1998)، «شبح الأوبرا» (2004)، «المنتقمون: عصر الأولترون» (2015).

أما في غرفة الكُتّاب سيتم عمل جلسة لكيفية تطوير النصوص، يقدمها استشاري كتابة النصوص لودفيك سمولسكي، وستتناول أسئلة: ما الذي عليك فِعله بعد الانتهاء من كتابة نص؟ نحن نعلم أن الكتابة هي عبارة إعادة كتابة، ولكن ما هي أفضل وسيلة لنساعد الكاتب في هذه العملية؟ ما هي خصائص الممارسة الجيدة وغير الجيدة في تطوير النص، وما هي الأدوات اللازمة التي تحتاجها لتنجز المهمة بنجاح؟

تتم فعالية «محاضرة في غرفة الكُتّاب: تطوير النصوص» بالتعاون فيما بين مهرجان دبي السينمائي الدولي والمجلس الثقافي البريطاني وجمعية الأفلام البريطانية. وتعتبر غرفة الكتاب ملتقى للكتاب والاحترافيين المبدعين من المملكة المتحدة والوطن العربي يتبادلون خلاله الأفكار والخبرات والممارسات الاحترافية بهدف إنتاج مشاريع أقوى لجماهير من مختلف الدول من الوطن العربي والمملكة المتحدة والعالم. أخيراً، تقدم جلسة «إنشاء علاقات عمل – الالتقاء بأصحاب الصناعة من المملكة المتحدة».